Moradores do bairro Buriti recebem orientações e realizam testes em ação de promoção à saúde

Mais de 50 pessoas participaram da ação promovida na manhã desta quarta-feira (09) no Centro Comunitário do bairro Buriti, por profissionais da Unidade Básica de Saúde (UBS), Dr. Ivan Idelbrand da Costa. Ao longo da manhã, foram ofertados serviços de saúde como teste de glicemia, aferição de pressão arterial e atividade laboral para os idosos.

A abertura da ação, que faz parte da programação comemorativa em alusão aos 118 anos de Campo Grande, contou com a participação do secretário municipal de Saúde, Marcelo Luiz Brandão Vilela que, na ocasião, destacou a importância de se intensificar o trabalho de promoção e prevenção em saúde, através do fortalecimento da Atenção Básica.

“Ações como estas são importantes para que a gente possa orientar bem a população e antecipar o diagnósticos de algumas doenças, como a hipertensão e diabetes, por exemplo, fazendo testes simples.É por isso que o trabalho na Atenção Básica é de suma importância, justamente para que nós possamos evitar complicações futuras como acontece hoje. A maioria dos atendimentos das unidades de urgência e emergência são de casos que poderiam ter sido tratado com antecedência”, ponderou.

A coordenadora do Conselho de Saúde do bairro Buriti, Veranilia Batista, destacou que é a primeira vez em seis anos que ela está à frente do conselho local que uma ação como esta é promovida no bairro. Ela enalteceu a parceria da Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), e aproximação do gestor com a comunidade.

“Nós ficamos muito felizes com esse tipo de ação porque isso é um demostrativo de que a gestão está empenhada em resolver os problemas e está caminhando junto conosco. É uma satisfação muito grande participar deste momento que, apesar de simples, é muito significativo”, disse.

De acordo com a gerência da UBS Buriti, somente idosos, foram mais de 30 atendidos com testes de glicemia e aferição de pressão arterial. Aqueles que tiveram alteração nos resultados e que ainda não fazem acompanhamento na unidade foram orientados a passarem por consulta médica para que recebam o tratamento para as devidas doenças.

