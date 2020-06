Moradores de Paranhos elogiam atendimento no Hospital Regional de Ponta Porã

César Escobar Ibarra, que sofreu acidente de motocicleta, a qualidade na assistência e referência da unidade foi essencial para sua recuperação

Willian Pereira Flores, 20 anos, e César Escobar Ibarra, 18 anos, moradores de Paranhos, realizaram cirurgia no início da semana no Hospital Regional Dr. José de Simone Netto, em Ponta Porã (MS). A cidade de origem dos pacientes mantém distância de 230 km do hospital. Eles elogiaram a assistência que receberam durante o período de internação. A unidade é gerenciada pelo Instituto Acqua em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Após ter o apêndice rompido, Willian Pereira Flores passou por cirurgia de apendicectomia de emergência. “Senti muitas dores e fui ao hospital da minha cidade, na mesma hora me transferiram para o Hospital Regional de Ponta Porã, pois a infecção estava se espalhando. Só tenho elogios a equipe de profissionais que me acolheu bem, tudo foi feito com muita agilidade, agradeço por estar com vida”, disse.

Para César Escobar Ibarra, que sofreu acidente de motocicleta, a qualidade na assistência e referência da unidade foi essencial para sua recuperação. “Meu acidente foi grave, pois quebrei a clavícula e bati a cabeça. Tive todo tratamento necessário e não fiquei com sequelas. Agradeço por todo apoio, principalmente no centro cirúrgico que todos me tranquilizaram”, comentou.



O hospital atende população de mais de 200 mil habitantes dos oito municípios da região sul do estado e conta com 121 leitos, sendo 10 destinados a cirurgia geral, 19 para ortopedia e traumatologia, 32 leitos para clínica geral, 17 de obstetrícia, 3 para ginecologia, 4 psiquiatria e 26 leitos para a pediatria. O Hospital Regional de Ponta Porã também possui 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e é referência para casos de Covid-19.