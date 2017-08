Moradores de comunidade de CG aprendem importância de cuidar da saúde

No final da Ação Cidadã, a São Bento sorteou uma bicicleta infantil para as pessoas que preencheram o cadastro no stand / Divulgação

O último sábado (5) foi especial para moradores do bairro Dom Antônio Barbosa em Campo Grande. O dia foi marcado com ações sociais e de saúde promovida pela Prefeitura Municipal, em parceria, com instituições públicas e privadas.

A rede São Bento participou da iniciativa levando informações de saúde e realizando a aferição de pressão. “Aplicamos um questionário para saber em qual dos programas que oferecemos o entrevistado se enquadra. Se ele está insatisfeito com o peso, se quer largar o vício do cigarro, se tem pressão alta, entre outros. A partir de então, entregamos um vale consulta, do nosso consultório farmacêutico”, explica Adriane Rios da Costa, coordenadora de ações da São Bento.

Para a faxineira de 58 anos, Maria Zelma Silva de Moraes Madureira, passar pelo stand valeu a pena. “Minha pressão está meia alta, deu 14 por 8. Eu não sabia que a São Bento tinha consultório farmacêutico. É bom saber. Está ação beneficia os moradores”.

O pedreiro de 57 anos, Aparecido do Santos, tomou um susto com a pressão alta. “Eu tenho colesterol alto. Saber que tem atendimento na farmácia, traz tranquilidade”. Santos é fumante e demonstrou interesse no Programa Parar de Fumar. “O cigarro é uma droga. Vai ser ótimo se eu conseguir parar de fumar”.

No final da Ação Cidadã, a São Bento sorteou uma bicicleta infantil para as pessoas que preencheram o cadastro no stand. O ganhador foi Fernando Oliveira, 35 anos, aposentado e quem ficou feliz mesmo foi sua filha, Fernanda, de 10 anos, que levou o brinquedo para casa.

