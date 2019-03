Mobilização contra o Aedes deve vistoriar 4 mil imóvel na região do Nova Bahia durante fim de semana

Mais de 70 agentes estarão mobilizados durante este sábado (16) e domingo (17) durante uma mobilização de combate ao mosquito Aedes Aegypti – transmissor da dengue, zika e chikungunya – que acontece na região do bairro Nova Bahia. A expectativa é de que mais de 4 mil imóveis sejam vistoriados durante os dois dias.

As ações realizadas pela Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) estão sendo intensificadas desde o início de janeiro diante do já esperado aumento no número de casos de dengue, sendo previstas dentro de Plano de Contingência de combate ao mosquito.

Somente neste mês ocorreram ações semelhantes na região dos bairros Moreninhas e Centro-Oeste onde os resultado foram positivos, com redução da presença de focos em mais de 60%.

Segundo o boletim divulgado pelo Serviço de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), de janeiro até o dia 12 de março, foram notificados 10.607 casos de dengue, sendo 2.805 confirmados e 1 óbito. Neste mesmo período, foram notificados 175 casos de zika e 96 de chikungunya.

Pontos críticos

Os bairros Jardim Noroeste, Centro-Oeste, Chácara dos Poderes, Nova Campo Grande, Los Angeles, Moreninhas, Veraneio e Maria Aparecida Pedrossian, respectivamente, apresentam a maior incidência de casos notificados de dengue.