Mobilização chama a atenção para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama

O exame deve ser realizado anualmente em mulheres com idades entre 50 e 69 anos - Foto: Divulgação

Uma mobilização em alusão ao Outubro Rosa, na Praça Ary Coelho, que acontece na manhã da próxima sexta-feira (25), irá chamar a atenção das mulheres sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e colón de útero. Somente no primeiro semestre do ano, 61 mulheres morreram vítimas desses tumores.

Durante a ação dessa sexta-feira, serão feitas orientações individuais para tirar as dúvidas das mulheres sobre o assunto, panfletagem, apresentações culturais e uma aula de zumba, incentivando a prática esportiva, que é uma das formas mais eficientes de evitar o tumor.

Na Capital, é possível realizar os exames preventivos em qualquer unidade básica de saúde ou da família, onde será coletado o material para análise e também, caso necessário, será feito um encaminhamento para mamografia.

Este segundo exame é feito poucos dias depois da solicitação pelo médico, já que não há uma fila de espera. Até julho desse ano foram realizadas 8600 mamografias pelo SUS.

O exame deve ser realizado anualmente em mulheres com idades entre 50 e 69 anos. O câncer de mama e de cólon de útero são muito agressivos e os que têm maior incidência em mulheres nessa faixa etária.