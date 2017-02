Mitos e verdades sobre o lifting sem cirurgia

Dúvidas são frequentes a respeito de procedimentos estéticos, tais como aplicação, cuidados, resultados e demais informações sobre o tratamento. O fio de sustentação de ácido polilático (Silhouette Soft) tem se apresentado como uma escolha inovadora em tratamento para o rejuvenescimento e regeneração de colágeno, justamente, pelo efeito natural que ele provoca.

O tratamento americano chegou ao Brasil a pouco tempo e tem feito sucesso nas clínicas de todo o país, pois promove um rejuvenescimento natural imediato (efeito lifting), sem cirurgia, além de ativar o colágeno natural. Mas como tudo o que é novo gera dúvidas, o médico cirurgião plástico Flávio Rezende, do Rio de Janeiro, preparou uma lista com os principais mitos e verdades em relação ao tratamento.

Confira abaixo:

1.O resultado é rápido e imediato

VERDADE - O procedimento é realizado em trinta minutos, sem cirurgia ou internação, e você poderá voltar para sua vida social de forma rápida.

A sutura redefine os traços, reduz rugas e restaura o volume facial com o reposicionamento dos tecidos. Também permite a elevação imediata e natural de diversas áreas como mandíbula, pescoço, bochechas e supercílio. Tudo de forma natural, ou seja, se você não quiser, não precisa contar para ninguém o que você fez, mas todos irão notar sua beleza realçada.

2.O tratamento possui pouco tempo de durabilidade

MITO - Um dos diferenciais da sutura é seu lento tempo de absorção que permite a formação de uma cápsula fibrosa, promovendo um tratamento altamente eficaz e com durabilidade de até dois anos.

3.Preciso tomar cuidado para a sutura não romper após a aplicação

MITO - Com os cuidados pós-procedimento a sutura nunca será rompida. O que pode acontecer é o deslocamento da sutura por falta de cuidado com algum movimento brusco, prática de esportes de contato e ida ao dentista, por exemplo. Por este motivo, nos 10 primeiros dias após a aplicação, o paciente deve seguir fielmente todas as recomendações dadas pelo seu médico.

4.O produto aplicado é absorvido pelo corpo

VERDADE – Seu componente, o ácido polilático, é totalmente reabsorvível. Por meio do processo de reabsorção, ele restaura o colágeno perdido de forma gradual e duradoura. Ele sempre promoverá o estímulo de colágeno, melhorando a qualidade da pele. O ácido polilático já é usado há muitos anos em várias áreas da medicina como em cardiologia e em cirurgias reparadoras.

5.O procedimento é indicado apenas para mulheres

MITO - A sutura Silhouette Soft pode ser usada tanto por homens quanto em mulheres. Em peles mais grossas como a asiática, a técnica tem uma pequena modificação, mas os resultados apresentam a mesma eficácia.

6.A sutura é indicada para diversas áreas do rosto

VERDADE - A técnica é indicada para reposição das “bochechas” e região malar, atenuando o “bigode chinês” e as “linhas de marionete”, as famosas rugas entre o canto da boca e o queixo, além de pescoço e sobrancelha. Estudos estão sendo realizados para melhorar o tratamento corporal, como abdômen, pernas e braços.

7.O uso do fio de sustentação pode comprometer a fisionomia

MITO - O efeito de lifting é discreto e natural, por ser resultante da compressão e elevação do tecido no momento em que a sutura é ajustada. Assim, se o procedimento realizado seguir corretamente as técnicas indicadas pelo fabricante, respeitando o plano correto (subcutâneo) não há riscos de que isso aconteça.

8.O tratamento pode ser combinado com outros procedimentos estéticos

VERDADE - A sutura Silhouette Soft é um tratamento feito sob medida e pode ser utilizado como um tratamento único ou combinado com outros tratamentos estéticos como o ácido hialurônico ou a toxina botulínica, por exemplo. Seu médico poderá indicar as melhores opções, conforme sua necessidade.

9.O procedimento é simples e não precisa de internação

VERDADE - A aplicação é feita na clínica. Depois de uma pequena anestesia local e sem cortes, a sutura é introduzida com o auxílio de uma microagulha, abaixo da pele no tecido subcutâneo. A sutura possui microcones de sustentação que aderem à camada cutânea e fazem uma tração na região aplicada, promovendo o lifting imediato. Em menos de uma hora, você poderá retornar para suas atividades diárias, com algumas recomendações e cuidados orientados pelo seu médico.

10.Há uma limitação de idade para a aplicação da técnica

MITO - Não há uma limitação, pois irá depender da qualidade da pele analisada. No entanto, usualmente é feito em pacientes entre 30 e 55 anos.

