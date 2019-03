Ministro da Saúde participa do "I Encontro sobre Doença Renal" em Campo Grande

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, participa nesta sexta-feira (29), em Campo Grande (MS), do I Encontro Público/Privado sobre Doença Renal Crônica e Terapia Renal Substitutiva - Foto: Divulgação

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, participa nesta sexta-feira (29), em Campo Grande (MS), do I Encontro Público/Privado sobre Doença Renal Crônica e Terapia Renal Substitutiva. O evento marca as ações promovidas no país por conta do Dia Mundial do Rim, comemorado neste mês de março, pela Sociedade Brasileira de Nefrologia e toda a comunidade nefrológica brasileira.

Para a prevenção e o tratamento da Doença Renal Crônica, o Sistema Único de Saúde (SUS) conta com a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, na Atenção Básica e Especializada.

Data: 29 de março (sexta-feira)

Horário: 14h (horário local)

Local: Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul, localizada no Palácio Guaicurus, Av. Desembargador José Nunes da Cunha - Parque dos Poderes, Campo Grande (MS)