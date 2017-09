Ministro da Saúde apresentou o Código do Sistema Único de Saúde

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, apresenta, nesta quarta-feira (27), o Código do Sistema Único de Saúde que visa sistematizar as normas em vigor do SUS para melhorar a gestão e o controle social. Participam da apresentação a coordenadora do Programa de Direito Sanitário (PRODISA) da Fiocruz, Maria Célia Delduque, e o professor da Faculdade de Direito da UnB, Márcio Iorio Aranha.

A cerimônia será transmitida, ao vivo, pelo Twitter do Ministério da Saúde.

Data: 27 de setembro (quarta-feira).

Horário: 10h

Local: Campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília – Faculdade de Direito – Auditório Joaquim Nabuco

