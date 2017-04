Ministro da Saúde apresenta avanços e desafios do SUS em Harvard (EUA)

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, realiza, neste sábado (8), uma apresentação sobre o sistema de saúde brasileiro, na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. A exposição tem como tema “Abordagem do panorama da saúde e do sistema de saúde no Brasil: avanços, desafios, ameaças e prioridades na agenda de governo”, e faz parte do evento Brazil Conference, promovido por Harvard e pelo MIT (Massachusetts Institute of Technology).

Com objetivo de reunir diversos setores da sociedade brasileira e promover o diálogo entre eles, a conferência contará com a presença de pesquisadores, gestores, líderes políticos, ativistas e artistas brasileiros.

O painel de saúde, liderado pelo ministro Ricardo Barros, será realizado na Business Harvard School, com moderação de Adriano Massuda, pesquisador em Harvard e ex-secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. O painel contará também com a presença de três debatedores, Claúdio Lottenberg, presidente do United Health Group Brazil; Marcia Castro, professora da Escola de Saúde Pública de Harvard (Harvard School of Public Health); e Arnaldo Junior, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Após o painel da Brazil Conference, o ministro segue para Washington, onde se reunirá, na segunda-feira (10), com diretores da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). O objetivo do encontro é discutir assuntos de interesse comum e cooperações vigentes entre Ministério da Saúde e a entidade.

BRAZIL CONFERENCE – O evento visa criar um ambiente acadêmico e político neutro para discutir questões relevantes, bem como reunir pessoas de diferentes áreas a fim de debater e capacitar ações transformadoras. Organizado por estudantes brasileiros de Harvard, o evento já está em sua 3ª edição.

A programação da conferência está dividida em quatro pilares: “foundations” (fundações), que discute os problemas estruturais do país e potenciais soluções para a crise institucional e política; “people” (pessoas), que foca em estratégias para construir um país mais equânime por meio de saúde pública, seguridade social e educação; “globe” (globo), que aborda o papel do Brasil em uma perspectiva global; e “imagination” (imaginação), que discute como inovações em administração pública e privada podem mudar o futuro do Brasil.

O evento contará também com a participação dos embaixadores do Ambassadors Program (Harvard/MIT), cinco estudantes de destaque de universidades brasileiras que deverão continuar o debate das questões abordadas em seus ambientes acadêmicos. Também serão anunciados os vencedores do HackBrazil (Harvard/MIT), competição com foco na criação de soluções tecnológicas aos maiores desafios do Brasil. Mais de 350 times se inscreveram, e os vencedores receberão tutoria das duas universidades para desenvolver seus projetos.

Nesta sexta-feira (07), o ministro Ricardo Barros fez uma visita a Harvard School of Public Health, para conhecer as instalações da universidade voltadas ao ensino da saúde pública.

