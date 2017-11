Ministério da Saúde atualiza o novo protocolo de tratamento da Doença de Parkinson no SUS

A doença de Parkinson é um distúrbio neurológico que afeta o sistema motor causando tremores, rigidez, lentidão nos movimentos e alterações de equilíbrio. - Divulgação

O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), publicado pelo Ministério da Saúde1, traz recomendações atualizadas sobre as terapias medicamentosas e complementares para o melhor cuidado dos pacientes com Doença de Parkinson. Além das indicações medicamentosas e critérios técnicos para o diagnóstico, o novo PCDT destaca a importância da assistência integral ao abordar temas como: a capacidade de diagnóstico, como e quando iniciar a terapia.

As recomendações, contidas neste Protocolo, inovam com a inclusão do medicamento mesilato de rasagilina 1mg que auxilia no aumento e manutenção de níveis de dopamina no cérebro, substância química envolvida no controle do movimento, minimizando com isso os sintomas da doença. O mesilato de rasagilina é um medicamento da classe dos inibidores da MAO-B, que pode ser administrado uma vez ao dia, e que pode contribuir para melhora do grau de aderência ao tratamento dos pacientes com Doença de Parkinson avançada2. A rasagilina ainda apresenta benefício, com nível A de evidência, em estágios mais avançados da DP, reduzindo o período off em associação à L-dopa, de acordo com as recomendações do Departamento de Distúrbios do Movimento da ABN (Academia Brasileira de Neurologia) para o tratamento da Doença de Parkinson3,4.

“A atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Doença de Parkinson é uma grande conquista para os brasileiros que hoje sofrem com a doença pois contribuirá para melhores condições de acesso e ao tratamento com o apoio da melhor tecnologia disponível”, afirma a diretora de marketing da Teva Brasil, Cristiane Giordano .

Após a publicação deste documento no dia 16 de Novembro, o Ministério da Saúde terá agora 180 dias de prazo para disponibilizar o novo medicamento para os pacientes acometidos por esta grave e impactante doença.

Sobre o PCDT

Os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ( PCDT) são documentos que visam garantir o melhor cuidado de saúde possível diante do contexto brasileiro e dos recursos disponíveis no Sistema Único de Saúde. Podem ser utilizados como material educativo dirigido a profissionais de saúde, como auxílio administrativo aos gestores, como parâmetro de boas práticas assistenciais e como documento de garantia de direitos aos usuários do SUS.

Doença de Parkinson

A doença de Parkinson é um distúrbio neurológico que afeta o sistema motor causando tremores, rigidez, lentidão nos movimentos e alterações de equilíbrio. De caráter progressivo, crônico e degenerativo, a doença pode estar ainda associada a sintomas como alucinações e confusão, além de problemas no trato urinário e intestinal5. De acordo com as estimativas da Organização Mundial de Saúde, cerca de 200 mil pessoas sofrem com a doença no Brasil6.

