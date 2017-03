Médico dermatologista tira dúvidas sobre as unhas

Manter em dia a vaidade de ter as unhas impecáveis requer cuidados. E médico dermatologista é o profissional adequado para resolver as dúvidas quando o assunto são as unhas. O doutor Gilvan Alves, do grupo Aepit localizado em Brasília, fala sobre as questões mais recorrentes no consultório quando a pauta são as unhas.

Unha em gel

A queridinha das famosas já ganhou popularidade e é um dos serviços mais solicitados nas esmalterias de todo Brasil. Apesar de dar uma nova aparência às unhas, o procedimento pode causar danos a longo prazo, como explica o dermatologista. “A radiação ultravioleta pode afetar a matriz chegando até as células vivas, que produzem a unha, e comprometer o nascimento e crescimento, deformando a base”, comenta.

Sobre os outros processos, como alongamento com fibra de vidro, o médico explica: “Desde que não faça pressão na matriz da unha, por que pode deformar a base, não tem problema”, explica. O dermatologista alerta que a matriz da unha deve sempre ser preservada.

Hábitos comuns que podem prejudicar a saúde das unhas

Na hora de retirar o esmalte é melhor priorizar o removedor em vez da acetona. “O esmalte é menos danoso que a acetona. Quando utilizada, a acetona remove as substâncias hidratantes da unha que vem junto com a queratina, então fragiliza a unha”, explica o médico. Outra prática comum que pode prejudicar é a remoção da cutícula, que atua como uma proteção para a matriz da unha. “A gente brinca com as pacientes no consultório que em vez de fazer a unha elas desfazem”, brinca o médico. A orientação é apenas empurrar a cutícula e retirar o excesso, não totalmente.

Micoses

A micose é uma infecção causada por fungos e pode ser transmitida facilmente. A doença pode ser adquirida, por exemplo, ao compartilhar sapatos com outra pessoa, a água parada em lavatórios de pés de clubes e até mesmo ao fazer uso do mesmo chuveiro de alguém com a infecção. “O tratamento não é considerado difícil. São utilizados medicamentos de ingestão oral ou uso tópico. Com acompanhamento médico, é um problema fácil de se resolver. Não é indicado o autodiagnostico e a automedicação”, ressalta Gilvan.

Esmaltes fortalecedores

"Existem esmaltes que dão mais consistencia as unhas sim", considera o médico. Os dermatolistas tem uma gama de produtos que podem ser indicados a quem deseja unhas mais rígidas.

Cuidado! Ferramentas compartilhadas podem transmitir doenças

“O ideal é que você tenha seu próprio material e o leve para o salão. Cortadores de unha, lixas e alicates podem transmitir fungos e até vírus”, reforça o Gilvan. Caso não seja utilizado o material individual, exigir sempre que as ferramentas sejam esterilizadas e descartadas quando necessário.

Sapatos fechados e unha encravadas

O uso de sapatos fechados pode provocar a unha encravada. “Quando se trata de salto é pior ainda, já que todo o peso que ficaria no calcanhar é transferido para a ponta dos dedos”, explica o médico. Com o passar dos anos não são apenas as unhas que são afetas, mas a própria estrutura óssea do pé. Não tirar os cantos e cortar as unhas dos pés em formato reto pode evitar com que elas encravem ao usar sapatos fechados.

Polir ou passar a lixa por cima da unha pode danificá-la?

Não tem problema. A placa da unha é formada de queratina e não é um tecido vivo. “A unha é como o cabelo, formada de queratina pura. A principal parte que deve ser protegida é a raiz, aquela parte mais clarinha, como uma meia lua que fica na base da unha. Ali existem células vivas, é onde a unha é produzida”, aponta o médico.

Por fim, como deixar as unhas mais fortes e saudáveis?

O primeiro de tudo é a alimentação. “As unhas, o cabelo e a pele são reflexo dos nossos hábitos alimentares. Na rotina devem ser ingeridas muitas frutas, verduras e vitaminas, principalmente A, B e a D, pois são importantes na formação da unha”, orienta. Ingerir a quantidade correta de água é fundamental.

- Aplique cremes hidratantes na base das unhas e nas cutículas para hidratá-la.

- Evite sapatos apertados.

- Dê preferência ao corte reto da unha.

- Evite apertar as unhas.

