Método de Fertilização in vitro aumenta em 20% o sucesso nas chances de engravidar

Os fatores de infertilidade feminina contribuem com 50% de todos os casos relacionados ao problema. A idade tem um peso maior, porque as mulheres estão esperando cada vez mais para ter seus bebês. No entanto, outras causas como endometriose, síndrome do ovário policístico, fibroses, fatores anatômicos e de peso também devem ser levados em consideração.

Entretanto, recentes estudos apontam que os homens também possuem uma parcela de contribuição neste cenário. Para se ter uma ideia, um em cada cinco casais inférteis tem no sexo masculino a raiz do problema. " Em todo o mundo, mesmo em quem apresenta um quadro saudável, a qualidade e quantidade de esperma estão diminuindo. Não se sabe exatamente a causa, mas tudo aponta que a dieta e fatores ambientais estão muito provavelmente envolvidos", afirma Armando E. Hernandez- Rey, médico especialista em infertilidade e endocrinologia reprodutiva e diretor clínico da Conceptions Flórida.

Para esses problemas que impedem que os casais realizem o sonho de ter uma familia, há a solução da Fertilização im Vitro. Devido à complexidade da técnica, as chances da gravidez ocorrer são baixas. Para aumentar de forma significativa as chances de sucesso, a equipe do especialista Hernandez-Rey disponibiliza um método que consiste em uma purificação de ar que remove patógenos e demais contaminante, chamado LifeAire®. " A tecnologia aumenta as chances de engravidar em 20% ou até mais. Na prática, isso significa que um em cada cinco casais que estão investindo seu tempo, emoções e dinheiro terão melhor sorte em alcançar seus sonhos. Apenas 25 centros no mundo possuem esse recurso", destaca.

A técnica é utilizada durante a captura o ovócito, fertilização e em todo o monitoramento através dos estágios de desenvolvimento até a transferência de embrião. Também compõe o processo de congelamento de óvulos, que está se tornando cada vez mais popular, já que permite à mulher dar uma pausa no seu relógio biológico e ter bebês mais tarde.

Armando explica que os óvulos e esperma por si só, assim como embriões, são células extremamente vulneráveis que precisam de proteção. "Até mesmo os menores componentes orgânicos voláteis (VOCs) como tintas, poluição do ar e outros podem afetar o crescimento do embrião", explica o especialista.

Já foi provado que patógenos dispersíveis no ar e contaminantes que escapam de sistemas tradicionais de purificação do ar podem afetar a embriogênese, sendo que o LifeAire® remove até 99,99% destas impurezas. " Isso significa que é mais do que qualquer outro sistema do mercado. Já foi provado que ele aumenta em 20% as chances de engravidar e diminui de forma expressiva as chances de aborto. Somente países como China, Canada e Estados Unidos possuem esse método" .

Um estudo publicado pela Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva (ASRM) mostra que o LifeAire® foi utilizado em pelo menos 5.319 ciclos nos últimos quatro anos nos Estados Unidos, sendo que a clínica Conceptions Florida foi responsável por algumas centenas destes cíclos. "Nós realizamos algumas centenas de ciclos de fertilização in vitro e congelamento de óvulos em nosso laboratório em Miami", aponta o médico.

O processo de fertilização in vitro permite remover algumas células de um embrião e testar as reais condições genéticas antes de transferir para o útero, através de processos como o Mapeamento Genético Pré-Implantação (PGS) e o Diagnóstico Genético Pré-Implantação (PGD), que estão se tornando cada vez mais comuns em pacientes que estão no processo da FIV. O PGS/PGD permite checar as condições genéticas para doenças como anemia falciforme e fibrose cística. O PGS testa para aneuploidia cromossomial, ou seja, identifica previamente o surgimento de um número anormal de replicações cromossomiais que podem resultar em Síndrome de Down e outras doenças. O PGD, por sua vez, procura por mutações genéticas específicas nos embriões. Isto serve para evitar que certas doenças genéticas, como a Fibrose Cística, não sejam transmitidas aos embriões.

A verificação é indicada nos casos de idade materna avançada, acima de 38 anos, pacientes com repetidas FIVs frustradas, abortos recorrentes e aqueles que possuem translocações cromossômicas. "PGS e PGD permitiram um aumento nas taxas de sucesso de FIVs", explica Armando.

Os pacientes que estão balanceando sua família têm também a chance de selecionar o gênero via PGS. "A maioria escolhe o sexo baseados em questões médicas ou pessoais. Algumas famílias têm um histórico genético de doenças que são passadas por um sexo ou pelo outro. Outras, podem ter vários filhos de um mesmo sexo e estão optando pelo equilíbrio. Os embriões não selecionados podem ser criopreservados para uso futuro", conclui Armando Hernandez – Rey.

Sobre o médico Armando Hernandez – Rey

É um professor clínico assistente na Universidade Internacional da Florida - Herbert Wertheim Faculdade de Medicina e trabalha como revisor na prestigiada Fertilidade e Esterelidade. Ele também publicou diversos artigos e capítulos na literatura médica.

Sobre a clínica Conceptions Florida

Dr. Armando Hernandez-Rey e Dr. Sinem Karipcin fizeram sonhos serem realidade para centenas de famílias. Eles se orgulham de oferecer sua atenção pessoal a todos os pacientes. O consultório fica no Merrick Park em Coral Gables e é o único laboratório da Flórida que oferece tecnologia LifeAire®, método que provou aumentar as taxas de gravidez em 20% e diminuir as taxas de aborto espontâneo. Para saber mais, acessehttp://www.conceptionsflorida.com/IntheNews ou nas redes sociais www.facebook.com/conceptionsfloridabrasil/ , instagram: conceptionsfloridabrasil/

Veja Também

Comentários