Método de emagrecimento elimina até 17kg em 3 meses

O comportamento é responsável pelo sucesso do novo protocolo intitulado por Afine-se, em uma pesquisa recentemente realizada pela Times apontou que 78% das pessoas que emagrecem voltam a engordar novamente após um período, isso porque retornaram também aos hábitos antigos. Sendo assim notou-se que apenas que muda a relação que mantém com alimentação. Isso acontece quando a pessoa entende o motivo pelo qual ela busca a alimentação, seja em momentos de estresse, de tristeza, de ansiedade, compulsão, ou qualquer outro momento que exista uma identificação. No método Afine-se as coaches de emagrecimento são treinadas para prestar atenção a todas as queixas e necessidades dos pacientes, desta forma podem ensinar a separar a fome emocional da fome física. Além deste acompanhamento, existem dicas como planejamento alimentação, como colocar a atividade física no dia a dia, como criar hábitos de ingerir chás, como ter um maior consumo de água, ou até mesmo como respirar/meditar durante um período estressante e evitar recorrer a alimentação.



A alimentação é guiada por uma nutricionista que acompanha o paciente com uma dieta amistosa, com a inclusão de alimentos que ajudam na perda de peso e na exclusão daqueles que engordam, ou provocam compulsão. A ideia é que não existam restrições drásticas, ao surgir a vontade de comer pizza, é sugerido a substituição por ingredientes diferentes, ou até mesmo pizza com massa de couve flor, o mesmo acontece com os demais alimentos e inclusive com os doces, para eles existem um ensinamento para que se aprenda a criar novos conceitos alimentares. Se necessário, é realizada a suplementação de vitaminas, até que a alimentação supra as deficiencias iniciais.



A estética tem um papel importante como aliado da nutrição, são realizados tratamentos que possam auxiliar na desintoxicação e na eliminação do excesso de líquidos que ficam acumulados principalmente no início do protocolo. Na primeira sessão é possível que a paciente elimine até 2kg, então este é tratamento vital para impulsionar o sucesso do programa . A estética no decorrer do tratamento vira uma forte aliada para a nova silhueta que será esculpida .



A atividade física é desenvolvida por um professor da área, que é pensada para que em pouco tempo o metabolismo seja ativado deixando-o acelerado durante 24 horas, sendo assim é criado uma série de exercícios intensos que respeita cada organismo, nível de adaptação e objetivo. Cada série dura em média 15 minutos, o que pode ser adequado facilmente a agenda de qualquer paciente e ajuda a manter a pratica diária dos exercícios, mesmo após o tratamento.



Esse trabalho também conta com diversas outras ferramentas de apoio, para que os profissionais tenham opções para solucionar o problema dos paciente, sempre tendocomo base os pilares principais. "Após o terceiro mês de tratamento Afine-se o paciente já esta consciente de cada decisão na alimentação, nas atividades físicas e na qualidade de vida conquistada, então ele já esta apto para seguir com seu novo estilo, e todas as informações necessárias para a manutenção de uma vida saudável." Garante a co-criadora do Método Mari de Chiara. A estrutura da metodologia Afine-se já é adotada por mais de 400 clinicas em todo o país e possui uma equipe que oferece treinamento para quem deseja aprender mais sobre o tratamento e ser licenciada.