Médicos visa melhorar a prática cardiológica no País

Com o intuito de melhorar a prática da Cardiologia no Estado de São Paulo e no País, a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (Socesp), realizará neste final de semana, de 28 a 30 de julho, no Centro de Convenções Rebouças (Avenida Rebouças, 600), na capital paulista, o XXVI Curso Nacional de Reciclagem em Cardiologia.

Na ocasião, renomados cardiologistas ministrarão diversas aulas a respeito dos principais temas da Cardiologia, reforçando conceitos importantes à prática da especialidade.

Segundo Ibraim Masciarelli Pinto, cardiologista e presidente Socesp, “o programa impactará na melhoria do atendimento e desempenho dos profissionais que prestam serviço nos ambulatórios, consultórios, hospitais e prontos-socorros” públicos e privados.

O médico ressalta que o evento perpassará pelos fundamentos da Cardiologia, desde a história da especialidade, valorização do histórico do paciente e uso racional dos exames no diagnóstico, dentre outros importantes temas.

