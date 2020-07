Médicos classificados em processo seletivo da Funsau são convocados para contratação

Para conferir os documentos exigidos e o edital na íntegra, acesse as páginas 48 e 49 - (Foto: Edemir Rodrigues)

O Governo do Estado publicou nesta segunda-feira (06.07) mais uma convocação de candidatos classificados no processo seletivo simplificado da Fundação de Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul (Funsau) voltado à profissionais da saúde.

Os candidatos relacionados foram classificados na função de médico clínico-geral e a convocação é para apresentação de documentos e comprovação de requisitos para a contratação, em substituição a candidatos ausentes e desistentes.

Os candidatos deverão comparecer à Coordenadoria de Gestão do Trabalho, no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, localizado na Avenida Engenheiro Luthero Lopes, nº 36, Bairro Aero Rancho IV, exclusivamente nos dias 07 e 08 de julho de 2020, no período das 08h às 11h e das 13h às 16h (horário de MS).

Para conferir os documentos exigidos e o edital na íntegra, acesse as páginas 48 e 49 da edição nº 10.214 do Diário Oficial do Estado (DOE).