Medicina da Uems inicia curso de formação de preceptores na Capital

Campo Grande (MS) – Desde quarta-feira (30.8) a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) iniciou as aulas do curso de formação de preceptores que atuam nas unidades de saúde de Campo Grande, por meio de um projeto de extensão do curso de Medicina. Com a duração de um ano, encontros presenciais e acompanhamento EaD, o público-alvo do curso são médicos e enfermeiros atuantes nas Unidades Básicas de Saúde da Família da Capital, através de uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

O interlocutor das ações realizadas entre Uems e Sesau, José Alexandre dos Santos, é um dos participantes do curso. Para ele, essa relação entre instituições de ensino e Secretária de Saúde é muito importante para saúde pública. “Em todos os lugares que a atenção primária conseguiu potencializar suas ações, existe uma relação muito forte com as instituições de ensino. Quanto mais a academia participa da atenção primária ou da saúde pública, mais as partes são fortalecidas. Uma vez que se está formando profissionais, principalmente para atuar na saúde pública”, explicou José Alexandre, gestor da Divisão de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação da Sesau.

A coordenadora do curso de Medicina da Uems, professora doutora Tânia Biberg Salum, responsável pelo projeto de extensão, ressalta a necessidade de aprimorar e formar desses profissionais preceptores, valorizando não só a competência técnica, mas também os aspectos pedagógicos, éticos e sociais desta prática. ”Visamos desenvolver e aprimorar as competências pedagógicas desses profissionais, inclusive, no que tange nos aspectos avaliativos, para trabalhar com os alunos neste cenário de prática”, complementa Tânia.

Preceptores

Os preceptores são responsáveis por ensinar a clinicar, além de demonstrar e acompanhar situações clínicas reais no ambiente de trabalho. “Desde o seu primeiro ano de criação (2015), o curso de Medicina da Uems inseriu os alunos no cenário de prática da Atenção Básica, por meio de um módulo longitudinal, no eixo da interação ensino-serviço-comunidade. Neste módulo, os acadêmicos cumprem quatro horas semanais, sendo que, nestes cenários de prática os docentes responsáveis assumem o papel de supervisores enquanto, no ambiente do serviço, os acadêmicos ficam sob a orientação direta dos profissionais da saúde do sistema local, os quais assumem o papel de preceptores”, afirma Tânia Biberg-Salum, responsável pelo projeto de extensão e coordenadora do curso de Medicina da Universidade.

Mais projetos de Medicina

Durante a aula inaugural, foram apresentados dois outros projetos de Pesquisa e Extensão do curso de Medicina, acompanhados pela professora doutora. O projeto de pesquisa “O preceptor como educador, orientador e avaliador, na construção coletiva do conhecimento, no foco da Atenção Primária”, dos acadêmicos de Medicina da Uems/CG, da aluna Vitória Oshiro Orro e o projeto “Doutorrisos”, que foi inspirado no Doutores da Alegria.

O Doutorrisos é uma iniciativa de acadêmicos do curso de Medicina que pretende levar momentos de descontração e alegria para pacientes nas Unidades de Saúde, principalmente crianças. “Nós escolhemos trabalhar com as UBS porque esse tipo de projeto está sempre relacionado ao ambiente hospitalar. A iniciativa de levar para Unidades de Saúde é pioneira”, comenta a professora Tânia.

Um dos participantes do projeto, Luiz Otávio Barbosa, do 3º ano de Medicina, conta que sempre teve vontade de desenvolver esse tipo de trabalho, mostrando o lado humanizado dos médicos. “Estamos buscando parceria com o curso de Artes Cênicas da Uems para capacitar os alunos de medicina e para que eles participem conosco também”, revelou Luiz Otávio. O Projeto Doutorrisos passa por uma capacitação dos alunos que estão participando e deve começar as visitas às UBS a partir de novembro.

Texto e fotos: Emmanuelly Castro – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems)

Veja Também

Comentários