Medicamento reduz em mais da metade o risco de fratura por osteoporose, revela estudo inédito

Este é o primeiro estudo com comparador ativo em osteoporose a mostrar superioridade na redução de fraturas como desfecho primário - Divulgação

Um estudo inédito feito no Brasil. e em mais 14 países da Europa, América do Norte e América do Sul. comparou a eficácia de duas terapias - Forteo (teriparatida) e risedronato , na redução de fraturas vertebrais, em 1.360 mulheres, acima dos 45 anos, com osteoporose grave na pós-menopausa. Os resultados do estudo Vero, que acaba de ser publicado no periódico científico inglês The Lancet, mostraram que após 24 meses de tratamento com Forteo as mulheres apresentaram redução de 56% na incidência de novas fraturas vertebrais quando comparado ao risedronato. De acordo com o estudo, os resultados positivos já foram vistos nos primeiros 12 meses de tratamento, com uma queda significativa de 48% na incidência de fraturas osteoporóticas.

Este é o primeiro estudo com comparador ativo em osteoporose a mostrar superioridade na redução de fraturas como desfecho primário. "Pela primeira vez, um estudo randomizado mostra evidências da superioridade de Forteo®, um agente formador de osso, sobre uma medicação antirreabsortiva", destaca Dr. Cristiano Zerbini, coautor brasileiro do estudo e Professor de Reumatologia da Universidade de São Paulo.

Além da redução de fraturas vertebrais, houve também uma diminuição de 54% na incidência de fraturas vertebrais novas e agravadas, e redução em 52% na incidência de fraturas clínicas (combinação das não vertebrais com as sintomáticas). “A Teriparatida recombinante demonstrou eficácia antifratura superior ao risedronato, tanto em pacientes que nunca haviam utilizado medicamentos quanto naqueles que já haviam utilizado bifosfonatos anteriormente”, explicou Dr. Luis Augusto Tavares Russo, outro coautor brasileiro do estudo e Professor auxiliar de Endocrinologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.