Maternidade Cândido Mariano realiza primeiro encontro de gestantes e lactantes pós-bariátrica

A primeira edição do Encontro de Gestantes e Lactantes Pós-Bariátrica será realizada na Maternidade Cândido Mariano. As inscrições podem ser feitas até sexta-feira, dia 12 de abril, às 17 horas. O evento acontece no sábado, 13 de abril, e é promovido pelas nutricionistas Vanessa Torres e Mariana Corradi, pelo Centro de Diagnóstico Dr. Manoel Cordeiro e pela Dra. Ana Carolina Nasser - Pediatria e Neonatologia.



De acordo com a equipe multidisciplinar, o encontro tem objetivo de proporcionar às gestantes, lactantes e mulheres que pretendem engravidar, informações, treinamentos e suporte para que a gravidez seja saudável e bem orientada. Serão abordados temas como amamentação, cuidados com as mamas, cuidados com o recém-nascido, exercícios de relaxamento, alimentação saudável durante a gestação e sexualidade.



Segundo a Nutricionista Vanessa Torres, é indicado que a gestante faça exames com uma certa frequência para verificar se há alguma carência de nutrientes. “O momento ideal para engravidar é quando a mulher já consegue fazer uma alimentação equilibrada, comendo todos os grupos alimentares e isso acontece, geralmente, quando ela já parou de perder peso”, explica a profissional.



O evento, que será realizado no auditório do hospital, tem apoio da Vaccini Clínica de Vacinação, Ostetto Suplementos, Empório Equilíbrio, Humana Alimentar e Maternidade Cândido Mariano. A inscrição pode ser feita pelo link: https://bit.ly/2UbTtaB. Não serão permitidos acompanhantes, por conta do limite de vagas. A entrada dos participantes será pela recepção do SUS. Mais informações pelo telefone 67 99831-0466 (Centro do Saber – Maternidade Cândido Mariano).



MATERNIDADE

A Maternidade Cândido Mariano, localizada em Campo Grande, é referência nacional em Ginecologia obstetrícia e UTI Neonatal. Há 80 anos, faz parte do momento mais importante na vida dos sul-mato grossenses, que é o nascimento. Sua meta é o cuidado com excelência, modernização e segurança, além do compromisso com o bem-estar de todos que procuram a instituição.