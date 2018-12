Maternidade Cândido Mariano inicia Projeto Coala para reduzir complicações graves em recém-nascidos

Segundo os estudos realizados pela equipe do Projeto Coala, se o nível de oxigênio está acima de 96 caracteriza excesso. - Divulgação

Com o objetivo de reduzir complicações graves e até mesmo a mortalidade infantil e garantir a humanização aplicada à mulher e ao recém-nascido, a Maternidade Cândido Mariano tem realizado projetos relacionados às boas práticas para as mães e os bebês. O Projeto Coala, nome abreviado de “Controlando o Oxigênio Alvo Ativamente” é um deles e consiste em controlar a oferta indiscriminada

de oxigênio, evitando de forma ativa o excesso ou a falta do gás nos tecidos e órgãos de prematuros extremos.





O uso do oxigênio no período neonatal, embora necessário para o suporte da vida em diversas patologias, pode ser potencialmente tóxico em vários tecidos e órgãos, especialmente nos prematuros extremos. “É um gás que funciona como uma medicação para o humano e quando ele falta acontece a chamada hipóxia”, explica Mércia Nantes, coordenadora do setor de fisioterapia da Maternidade Cândido Mariano.

“Já excesso de co2 pode causar aumento do tempo de internação, enterocolite necrosante, aumenta a displasia broncopulmonar, retinopatia da prematuridade, lesão no desenvolvimento cerebral, lesão

do DNA, colapso alveolar e atelectasia e redução da contratilidade do miocárdio”, ressalta Jaqueline Figueiredo, coordenadora do setor de enfermagem da maternidade.

Segundo os estudos realizados pela equipe do Projeto Coala, se o nível de oxigênio está acima de 96 caracteriza excesso. “Se está abaixo de 95, o recém-nascido está recebendo menos do que precisa. O

ideal é manter o nível por meio do monitor, que fica acoplado no bebê, para o profissional acompanhar a saturação. Assim se consegue diminuir as lesões cerebrais, como o risco de enterocolite, retinopatia e

atelectasia” acrescenta Jaqueline Figueiredo.

Desenvolvido por um grupo de profissionais que trabalha em neonatologia, como enfermeiros, médicos, fisioterapeutas e cardiologistas, o Projeto Coala possui quatro fases que estão sendo implantadas em todo o país. “Acontece também a discussão do projeto e publicação de artigos. Eles propuseram no mês de outubro a implantação em nível nacional e já são 140 UTIs Neonatais inscritas”, afirma

Mércia Nantes.



“Na Maternidade Cândido Mariano o projeto está na primeira etapa, que é implantação e treinamento das equipes. A segunda etapa tem o nome de “lidando com frustrações”, que é a dificuldade de aceitação ou resistência das profissionais por conta da mudança de rotina e de ajustes de alarmes que acaba demandando mais trabalho”, complementa a coordenadora do setor de fisioterapia da maternidade.



Já terceira etapa consiste no estudo dos indicadores que mostram a melhoria no tempo de internação do recém-nascido e quais as complicações que eles não tiveram devido a prematurirade. Por último, a fase final ou quarta etapa, é caracterizada pela educação continuada. Na Maternidade Cândido Mariano, o Projeto Coala também é coordenado pela gerente de fisioterapia Tatiana de Lima Leme e pela

Dra. neonatologista Maria Claudia Rosseti, chefe da UTI Neonatal.





De acordo com as coordenadoras, os benefícios do Projeto Coala também são econômicos. “Oxigênio é um gás caro, então, ao fazer esse desmame precoce o recém-nascido fica em ar ambiente mais cedo,

diminuindo o custo pelo uso do oxigênio para o hospital”, finaliza Jaqueline Figueiredo, coordenadora do setor de enfermagem da Maternidade Cândido Mariano.





