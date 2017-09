Marun afirma que a condição da saúde é um dos principais problemas do Brasil

Referência no tratamento e prevenção do câncer no Brasil, o Hospital de Barretos, no estado de São Paulo, que também atende a população sul-mato-grossense, foi contemplado nesta quarta-feira (30) com emenda individual de R$ 100 mil reais do deputado federal, Carlos Marun (PMDB). O hospital tem unidades espalhadas pelas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte e conta com mais de 400 médicos que atendem cerca de 4 mil pacientes por dia.

Vice-líder do PMDB na Câmara, Marun ressaltou a importância de investir na saúde do país: “A área da saúde é um dos principais problemas que enfrentamos no Brasil. O recurso financeiro destinado ao Hospital do Câncer de Barretos vai proporcionar qualidade no atendimento da população, tanto do Mato Grosso do Sul quanto de outras regiões”, disse o peemedebista.

Procurador Parlamentar da Câmara, o deputado Carlos Marun reafirmou o compromisso de reunir forças para suprir as carências dos municípios do seu Estado, levando recursos em prol do desenvolvimento do Mato Grosso do Sul.

