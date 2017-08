Projeto Ação de Saúde faz parte das comemorações de 118 anos de Campo Grande

Mais de 280 procedimentos foram realizados durante Ação de Saúde promovida na manhã desta sexta-feira (25) na UBSF Dr. Sumie Ikeda Rodrigues, bairro Serradinho . A abertura do evento que faz parte do calendário de atividades na Saúde em comemoração aos 118 anos de Campo Grande contou com a participação do secretário de Saúde Marcelo Vilela e da vereadora Cida Amaral, membro da Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal.

Além dos serviços de saúde como exames preventivos, consultas, teste oftalmológico, aferição de pressão arterial, a ação contou com apresentações culturais, ginástica laboral e foi servido um café da manhã com pães, frutas e sucos aos participantes.

Na ocasião, o secretário Marcelo Vilela destacou a importância de ações como a promovida na manhã de hoje na UBSF Serradinho são extremamente importantes como ferramenta de promoção em saúde e a fim de incentivar e conscientizar as pessoas a fazerem o acompanhamento médico na Atenção Básica.

“Ações como estas são de suma importância, pois atraem toda a população da região e promovem a saúde. E isso acontece não só porque é disseminada a importância de se fazer um acompanhamento médico regular, mas também da necessidade se fazer atividade física regularmente e ter uma alimentação saudável”, disse.

Segundo o gerente da unidade, Celso Chaia, durante a ação, foram realizados 24 preventivos, sendo 12 com coleta para HPV em mulheres e 05 coletas HPV em homens, oito consultas ginecológicas ,20 teste de visão, 48 testes rápidos (hep B/C, sifilis e HIV), 82 aferição de pressão arterial, 39 testes de glicemia Capilar, oito consultas de planejamento familia, duas consultas de puericultura (cart da criança),26 consultas orientação sobra alimentação saudável com profissional de educação física, 26 antropometria/IMC, totalizando 288 procedimentos.

