Mais de 1,25 milhão de pessoas morrem por ano vítimas de traumas graves no trânsito

Ferimentos causados por acidentes de trânsito são a nona maior causa de mortalidade no mundo – vitimam 1,25 milhão de pessoas por ano, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Ainda de acordo com a entidade, o Brasil ocupa o quarto lugar no ranking desse tipo de morte nas Américas, com cerca de 47 mil óbitos por ano, além de outras 400 mil pessoas que ficam com algum tipo de sequela.

“Dar assistência rápida às vítimas de acidentes de trânsito é um dos pilares da OMS para reduzir os óbitos por esse tipo de ocorrência no mundo. Por isso, ter uma estrutura adequada e uma equipe de cirurgiões devidamente treinados e de plantão garante a um hospital que ele esteja preparado para restabelecer a saúde e a qualidade de vida dos pacientes atendidos”, ressalta o cirurgião Renato Poggetti, coordenador do Centro de Trauma do Hospital Vitória (São Paulo). Abaixo, ele lista os três motivos mais recorrentes nessas ocorrências.

• Velocidade

Ela é sempre a responsável pela lesão. O que muda é a extensão do ferimento, de acordo com a velocidade aplicada. “Em veículos de duas rodas, um acidente a 30 km por hora já pode ser fatal. No caso de carros, 55 km/h”, explica Poggetti. Por isso, observar a sinalização da via e obedecer a ela é um dos principais cuidados a serem tomados para manter o trânsito seguro.

• Atenção no trânsito

Digitar no celular ao dirigir aumenta em 23 vezes o risco de causar um acidente, de acordo com uma pesquisa da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego. “Qualquer ato que tire a atenção do motorista da via é perigoso e gera risco não só para quem está guiando, mas também para todos ao seu redor – passageiros, pedestres, ciclistas e outros carros. As mensagens podem ser respondidas quando a pessoa chegar ao seu destino. Em caso de ligações urgentes, o ideal é parar o veículo em local seguro antes de atender”, orienta o médico.

• Intoxicação

Em 60% dos casos de acidente de trânsito atendidos no Hospital Vitória, há o envolvimento de pessoas intoxicadas por álcool ou outras substâncias. “O álcool compromete a atenção e a capacidade de raciocínio, imprescindíveis para a segurança nas vias, sejam elas urbanas ou rodovias. Quando combinados a velocidade e o álcool, o quadro costuma ser ainda mais grave”, diz Poggeti.

