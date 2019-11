Mais 13 médicos são convocados para reforçar atendimento nas unidades de saúde

Os médicos, que foram convocados através do Diário Oficial de Campo Grande, estavam inscritos no cadastro de reserva temporário da Prefeitura - Foto: Ilustração

Foram convocados hoje (04) 13 novos médicos para reforçar os atendimentos nas unidades de saúde de Campo Grande. Esses profissionais atuarão em UPAs, CRSs e nas unidades básicas de saúde e da família.

Os médicos, que foram convocados através do Diário Oficial de Campo Grande, estavam inscritos no cadastro de reserva temporário da Prefeitura. Foram chamados médicos plantonistas, ambulatoriais e pediatra, que atuaram em cargas que variam de 12 a 48 horas semanais.

No edital foram convocados cinco médicos plantonistas, que terão carga horária de 24 horas, também foram chamados dois plantonistas residentes, com carga de 12 horas por semana. Esses profissionais deverão atuar nas unidades de urgência e emergência.

Outros cinco médicos ambulatoriais também foram convocados, sendo que dois deles trabalharão 24 horas por semana, dois terão jornada de 40 horas semanais e um de 48 horas. Um pediatra também foi convocado e atenderá 24 horas semanais.

Esses profissionais devem comparecer à secretaria de saúde na data e horários estipulados no edital com todos os documentos em mãos para confirmar o interesse na vaga. Caso o convocado não compareça em três dias úteis, será considerado desistente e, para poder tentar uma nova nomeação, precisará se fazer uma nova inscrição no cadastro de médicos temporários.