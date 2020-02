Maioria dos leitores do portal "A Crítica" não estão com a carteirinha de vacinação em dia

Para essa primeira etapa de 2020, devem procurar a unidade mais próxima de casa aquelas pessoas que se enquadram na faixa etária estabelecida e que não lembram ou não possuem uma ou nenhuma dose da vacina - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Secretária de Saúde de Campo Grande lançou na semana passada a "Campanha de Imunização Contra o Sarampo". A campanha vai até o dia 13 de março e todas as 71 unidades de saúde do município estão preparadas para vacinarem as pessoas de 5 a 19 anos que não possuem nenhuma dose da vacina.

Essa é a primeira etapa da campanha de combate ao sarampo, que só pode ser evitado através da imunização pela tríplice viral – que protege do sarampo, rubéola e coqueluche. No total, Campo Grande tem 39.230 pessoas nessa faixa etária. O Ministério da Saúde estima que cerca de 20% dessa população necessita de pelo menos uma dose do imunobiológico. A vacina é dada às crianças que completam 12 meses e um reforço é dado aos 15 meses de idade.

Na enquete disponível no portal "A Crítica" desde o último sábado (15) e encerrada na manhã de hoje (22), quis saber: "Você está com a sua carteirinha de vacinação em dia?". O levantamento indicou que 58% dos leitores não tomaram todas as vacinas e 41% estão devidamente vacinados.

Para essa primeira etapa de 2020, devem procurar a unidade mais próxima de casa aquelas pessoas que se enquadram na faixa etária estabelecida e que não lembram ou não possuem uma ou nenhuma dose da vacina.

