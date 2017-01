Livro orienta como afastar preocupações

Muitas vezes a realidade pode proporcionar uma experiência de contrastes extremos: tristeza súbita, alegria, dor, desejo por dias melhores, perturbações, êxtase, complicações. A vida nem sempre pode parecer fácil e é por isso que muitos acreditam que a tensão e o conflito são comuns quando se quer chegar a algum lugar. Em “Escolha o caminho mais fácil”, a orientadora espiritual Julia Rogers Hamrick mostra, através da sua própria experiência, que para driblar os obstáculos e viver longe das dificuldades não é preciso muito esforço. Para ela, sempre haverá uma forma de simplificar as situações.

Hamrick argumenta que o segredo é ter a consciência da escolha pelo caminho mais fácil e demonstrar esta intenção. A autora enumera formas de alcançar o sucesso e ensina como transcender aquele lado da mente que insiste em optar pelas saídas mais complicadas.

Com histórias reais de pessoas comuns que deixaram as dificuldades para trás e foram muito bem-sucedidas ao escolherem o caminho mais fácil, este guia vai mostrar como conseguir uma vida plena.

Julia Rogers Hamrick é orientadora espiritual desde o inicio da década de 80, quando passou por uma surpreendente experiência que despertou nela a compreensão de que o paraíso não é um lugar, mas um estado de realidade, no qual nascemos para florescer. Em 2007 recebeu a inspiração sobre o caminho mais fácil e tem divulgado esse conhecimento desde então. Julia nasceu na Carolina do Norte e atualmente mora no Colorado.

