Levantamento e ação de bloqueio ao Aedes aegypti serão apresentados nesta terça (27)

Também serão apresentados os dados epidemiológicos das doenças relacionadas ao Aedes, o resultado da primeira experiência das armadilhas ouvitrampas e sobre a atuação da Sesau relacionada aos infratores ambientais - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

A Coordenação de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande apresenta o novo Levantamento Rápido de Índices de Infestação pelo Aedes aegypti (LIRAa) de janeiro deste ano, na Reunião Ordinária do Comitê Municipal de Combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chicungunha. A plenária acontece nesta terça-feira (27), às 8 horas, na sede da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb).

Além da apresentação do LIRAa com o índice de infestação predial, será abordado o plano de ação e bloqueio para redução do indicador no bairro que estiver com o maior resultado no levantamento.

Também serão apresentados os dados epidemiológicos das doenças relacionadas ao Aedes, o resultado da primeira experiência das armadilhas ouvitrampas e sobre a atuação da Sesau relacionada aos infratores ambientais.

O Comitê se reúne mensalmente com o objetivo de discutir com diversos setores da sociedade as estratégias de enfrentamento ao mosquito transmissor da dengue, zika e chicunkunya. Da Sesau participam representantes da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVE) e do CCEV. Estes dois órgãos são responsáveis por monitorar a incidência das doenças prevendo possíveis epidemias, orientar a população sobre a importância de eliminar os focos de criadouro do Aedes e realizar bloqueios com nebulização e ação de combate concentrada em áreas com casos confirmados das doenças.

Serviço

Reunião Ordinária do Comitê Municipal de Combate ao Aedes aegypti

Local: Planurb

Data: 27/02/2018

Horário: às 8h.