Liga Antimosquito realiza ação neste sábado na capital

A avenida Afonso Pena será palco de mais uma ação da Liga Antimosquito, que tem por finalidade contribuir com a queda nas estatísticas de doenças relacionadas ao Aedes Aegypti. Orientações à população, distribuição de amostras de repelentes, interação com as crianças por meio do mascote da campanha, o Mosquitão, estão na programação deste sábado (11). A ação que deve impactar mais de 500 pessoas, acontecerá entre 8h e 12h, na Drogaria São Bento da Afonso Pena, esquina com a 14 de Julho.

“Juntamente com a Associação Comercial de Campo Grande, vamos colaborar para esta ação preventiva e diminuir as estatísticas em Mato Grosso do Sul. Além de orientações e vamos minimizar os lucros com a comercialização de repelentes, contribuindo com o acesso por um maior número de pessoas”, detalha a superintendente da Rede de Drogarias São Bento, Flávia Buainain, que prevê uma venda três vezes maior de repelentes em MS no mês de fevereiro, em relação a janeiro, devido a proliferação do aedes.

Liga Antimosquito

A Liga Antimosquito é um projeto criado pelo Supermercado Comper, cedido à Associação Comercial de Campo Grande (ACICG), que difunde a ação entre os mais de 6.300 associados, desenvolvendo ações preventivas. Entre os associados, a Drogaria São Bento, que apresentará neste sábado (11) ações de orientações à população, descontos nos produtos que possam evitar a picada do Aedes aegypt e, concomitante, oferecerá gratuitamente testes de glicemia e aferição de pressão. Além de atrativos para crianças, como a presença do mascote, Mosquitão.

“O período de chuvas, intercalado com calor intenso forma o ambiente ideal para a formação dos mosquitos. Por isso intensificamos as campanhas nesta época do ano. Todos devem fazer o tarefa de casa, optando pela prevenção, mas como já temos registros, toda cautela é pouca”, afirma Flávia, ao justificar a campanha.

Serviço

Liga Antimosquito, em Campo Grande, MS

Drogarias São Bento

Sábado, 11 de fevereiro, entre 8h e 12h.

Avenida Afonso Pena, esquina com a 14 de Julho.

