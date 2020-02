Liberação de R$2,4 milhões de emendas vai proporcionar melhoria e ampliação de atendimentos de maternidade

A Maternidade Cândido Mariano está sendo beneficiada com aporte financeiro de R$2,4 milhões provenientes de emendas parlamentares que vão assegurar a ampliação e melhoria dos serviços ofertados, como a realização de 200 cirurgias eletivas. O ato de formalização do repasse aconteceu na tarde desta sexta-feira (07), no auditório da maternidade.

O presidente da instituição, Cezar Luiz Galhardo, lembrou que há algum tempo o hospital passava por uma instabilidade financeira que, inclusive, impactava no atendimento da população, sendo o apoio e subsídio do Poder Público extremamente necessário para manutenção dos serviços.

“Essa ajuda que estamos recebendo é importante para a manutenção dos nossos serviços e sabemos que nossos parlamentares, assim como o Governo do Estado e Prefeitura de Campo Grande, são sensíveis a isso e portanto sempre nos atendem da melhor forma possível. Certamente esse recurso irá beneficiar milhares de pessoas”, disse.

A Maternidade Cândido Mariano é referência nacional em Ginecologia obstetrícia e UTI Neonatal e há 81 anos, faz parte do momento mais importante na vida dos sul-mato-grossenses, que é o nascimento. Sua meta é o cuidado com excelência, modernização e segurança, além do compromisso com o bem-estar de todos que procuram a instituição. Maternidade Cândido Mariano.

O valor de R$2,4 milhões é referente a três emendas parlamentares, sendo uma de R$1,5 milhão do senador Nelsinho Trad, a segunda de R$500 mil da senadora Soraya Thronichke e a terceira de R$400 mil do deputado federal Dr. Luiz Ovando.

Presente na solenidade, a senadora Soraya Thronichke lembrou que esteve no passado visitando a maternidade e se sensibilizou pelo trabalho realizado.

“O trabalho que é feito aqui é referência e quando estive visitando a unidade me tocou a situação encontrada. Sabemos que a saúde demanda muito investimento, mas creio que mesmo não sendo o suficiente já é um avanço. Certamente será bem utilizado”, ponderou.

O secretário municipal de Saúde José Mauro Filho destacou o empenho de toda a bancada federal de Mato Grosso do Sul que tem contribuído com aporte financeiro por meio de emendas que estão sendo utilizadas para ampliar os serviços.

“É uma somatória de esforços que convergem em um bem comum. A melhoria do atendimento prestado a população campo-grandense e de todo o Estado”, finaliza.

A solenidade de contou com a participação do secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, Conselho Municipal de Saúde, representantes dos parlamentares e funcionários e membros da diretoria do hospital.

Homenagem

Ao fim da solenidade, o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, recebeu o certificados “Amigo da Maternidade”, em alusão aos serviços prestados e parceria com a instituição. Outras personalidades também foram homenageadas.