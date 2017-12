Lei do Deputado Marcio Fernandes garante gratuidade no exame de trombofilia

O deputado Marcio Fernandes comemorou a conquista e ressaltou que o teste é importante para que a mulher não corra riscos desnecessários - Divulgação

A partir de agora, toda mulher em idade fértil terá direito ao exame gratuito de trombofilia na Rede Pública de Saúde em Mato Grosso do Sul. A lei de autoria do Deputado Estadual Marcio Fernandes (PMDB) foi sancionada nesta quarta-feira (13) pelo Governo do Estado e garante às mulheres entre 10 e 49 anos o exame gratuito de trombofilia no Sistema Único de Saúde.

De acordo com o projeto, qualquer consulta com ginecologista ou obstetra deverá ser precedida de um exame para detecção de trombofilia, uma espécie de entupimento das artérias por meio de coágulo e que apresenta um sério risco à gestação, já que pode ocorrer a obstrução da circulação do sangue que vai para a placenta, aumentando o risco de abortos.

O deputado Marcio Fernandes comemorou a conquista e ressaltou que o teste é importante para que a mulher não corra riscos desnecessários. “Destacamos a importância do Estado em proporcionar acesso à saúde e informação para a população. Prevenção é sempre o melhor caminho, tanto para evitar inúmeros traumas e sequelas para as pacientes, quanto para gerar uma significativa economia com o tratamento dessas doenças”, esclareceu o parlamentar.

A lei, de número 5.106/17, passa a valer para todo o Mato Grosso do Sul a partir desta quinta-feira, dia 14 de dezembro, e também incentiva a realização de campanhas de conscientização pelo Poder Público Estadual e prevê a celebração de convênios com o Ministério da Saúde e Planos de Saúde, incluindo a abertura de crédito suplementar ao orçamento para garantir a execução das ações.