Lei autoriza implantação do hospital municipal em Campo Grande

Lei publicada na edição desta segunda-feira (26) do Diário Oficial de Campo Grande autoriza a implantação do Hospital Público Municipal. Conforme a publicação, a unidade de saúde deverá atender urgência, emergências e procedimentos eletivos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e particulares.

A lei aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito Alcides Bernal (PP) determina que o hospital seja referência em atendimento à média e alta complexidade, ofereça leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e serviço de pronto-socorro.



As internações eletivas e de urgência e emergência serão feitas de acordo com determinação do Complexo Regulador Estadual.



As despesas decorrentes da execução da lei serão por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário ou verbas alocadas de recursos federais ou estaduais.



