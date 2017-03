Lacen/MS passa a utilizar técnica molecular que amplia eficiência para análise de doenças respiratórias

Para aumentar a eficiência nos resultados e análises de amostras laboratoriais associadas a infecções respiratórias, o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen/MS) na Capital, desde o início do mês deste mês de março está realizando o Painel Molecular para Vírus Respiratórios. A metodologia é uma técnica molecular para diagnóstico simultâneo de múltiplos vírus respiratórios que dinamiza os resultados para a identificação dos vírus responsáveis por infecções respiratórias.

Com este método, os resultados apontados com classificação de pneumonia adquirida não caracterizada caem drasticamente, sendo possível a identificação rápida dos vírus respiratórios que mais circulam pela população. No Painel Molecular passam a ser pesquisados os seguintes vírus: adenovírus, vírus respiratório Sincicial, parainfluenza (1,2,3) e metapneumovirus.

A identificação precoce dos tipos virais respiratórios contribuem para o tratamento mais eficaz, devido aos patógenos associados frequentemente às infecções respiratórias agudas serem responsáveis pelo elevado índice de morbidade em crianças no primeiro ano de vida, adultos imunodeprimidos e idosos.

Além do tratamento específico, a identificação do tipo viral minimiza os impactos em relação a custos e também à resistência aos antibióticos para a população e o sistema de saúde. Dessa forma, o Lacen/MS, além dos exames relacionados à Influenza, passa a partir de agora a dinamizar as análises referentes a doenças respiratórias não caracterizadas, facilitando o tratamento e os cuidados à estas patologias.

