Lacen aumenta capacidade de exames de diagnóstico após capacitação da Fiocruz

Campo Grande (MS) – O Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) recebeu essa semana pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para treinamento de servidores para diagnósticos de novos agravos pela técnica de biologia molecular (PCR).

Com a implantação dos novos protocolos, o Lacen passará a realizar exames que antes precisavam ser enviados para laboratórios em outros estados. O diretor-geral do Lacen, Luiz Henrique Ferraz Demarchi, explica que com isso reduzirá o tempo de espera, aumentando a agilidade no diagnóstico dos exames: “Antes tínhamos que mandar para outros estados as amostras que precisavam do diagnóstico através dessa técnica e os resultados levavam até 45 dias para chegar”, explicou.

O curso foi ministrado pelo vice-diretor de pesquisas da Fiocruz do Amazonas, Felipe Naveca, e pela pesquisadora Zoraida Fernandez que treinaram os bioquímicos do Lacen para o diagnóstico de Parvovírus B19, sarampo e vírus Oeste do Nilo e também arboviroses como o vírus Mayaro e Febre Oropouche. Na técnica PCR se pesquisa a presença do material genético do vírus no sangue do paciente e o resultado é liberado em até cinco dias úteis.

Com a análise dos novos agravos de arboviroses, os exames que hoje entram para diagnóstico de Zika Dengue e Chikungunya e que tem resultados negativos podem agora dar uma resposta ao paciente com a pesquisa de outros vírus.

A implantação da nova metodologia vai contribuir para que a Vigilância Epidemiológica e a Assistência possa tomar medidas efetivas de tratamento e acompanhamento ao paciente em tempo oportuno. A Capacitação faz parte de diversas ações estabelecidas por termo de cooperação entre a Fiocruz e a Secretaria Estadual de Saúde assinado em 2018. Pelo convênio também está previsto o envio de material para analises em laboratórios da Fiocruz. Também foi realizada a palestra com o título “Uso de métodos moleculares para o diagnostico laboratorial de arbovírus. Desenvolvimento de ensaios de PCR em tempo real e LAMP”, que foi aberto para a comunidade em geral.

O Lacen realiza exames de média e alta complexidade, atendendo os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. São realizados pelo Lacen 47 tipos de exames nas áreas de vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental e saúde do trabalhador.

Sobre o Lacen

O laboratório é reconhecido como um centro de referência regional nos diagnósticos de agravos e nas análises de produtos com a missão de prestar serviços laboratoriais à comunidade no que tange à saúde pública, visando atender com qualidade e confiabilidade no âmbito da Vigilância Epidemiológica, Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador. A instituição possui experiência e profissionais altamente capacitados, sempre passando por capacitações do Ministério da Saúde.

O Lacen tem como competência coordenar a rede de laboratórios públicos e privados que realizam análises de interesse em saúde pública; realizar o controle de qualidade analítica da rede estadual; realizar procedimentos laboratoriais de maior complexidade para complementação de diagnóstico; promover a capacitação de recursos humanos da rede de laboratórios e disponibilizar aos gestores nacionais as informações relativas às atividades laboratoriais realizadas por intermédio do encaminhamento de relatórios periódicos, obedecendo cronograma definido.

Texto: Airton Raes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom).

Fotos: Saul Schramm.