Laboratórios de análises clínicas não exigem mais jejum para exames

Ir a um laboratório de análises clínicas para fazer exames que envolvam coleta de sangue sempre esteve associado a fazer um jejum de 12 horas. Esse tipo de preparação, além de ser motivo de reclamação da maioria dos pacientes, exigia muito do organismo de pessoas com a saúde mais frágil.

Recentemente, as sociedades brasileiras de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, de Cardiologia e de Análises Clínicas, chegaram a um consenso e decidiram flexibilizar a obrigatoriedade do jejum de 12 horas para os exames de colesterol e triglicérides.

Essa recomendação é reflexo do avanço tecnológico na área da saúde e traz várias vantagens para o paciente. Foi detectado que o consumo de alimentos da dieta habitual e sem sobrecarga de gordura antes da realização desses testes causa baixa ou nenhuma interferência no resultado final. Outra comodidade decorrente dessa alteração é o fato de que os laboratórios conseguem disponibilizar mais horários para coleta, evitando um fluxo naturalmente maior nos primeiros horários da manhã.

De acordo com o diretor Técnico do Sabin, Rafael Jácomo, o laboratório já não exige mais o jejum para os exames de colesterol e de triglicérides desde o início do ano. “ A opção do paciente não ser obrigado a fazer um jejum de 12 horas vai beneficiar a todos, principalmente os diabéticos, crianças e idosos”, afirma.

“Isso é muito bom porque não muda a minha rotina, eu não fico tantas horas sem comer e consigo fazer o exame à tarde se eu quiser. Antigamente eu sentia tonturas, já que a última refeição tinha sido 12 horas antes da coleta”, explica o aposentado de 83 anos, Tomás Queiroz.

Esse intervalo grande sem ingestão de alimentos e líquidos (com exceção da água para maioria dos exames laboratoriais) foi estabelecido porque seria o tempo máximo que uma pessoa normal levaria para metabolizar tudo o que havia consumido. Atualmente, a maioria dos exames pede um jejum de até 3 horas. De qualquer forma, Rafael Jácomo ressalta que, quando necessário, o jejum deve vir indicado pelo médico que solicitou o exame.