Laboratório usa óculos de realidade virtual para tranquilizar crianças antes de exames

Levar as crianças para realizar exames laboratoriais é um grande desafio para muitos pais. A ansiedade e o receio da agulha são alguns dos fatores que deixam os pequenos apreensivos.

Para amenizar essa situação, o Sabin adotou algumas estratégias para tranquilizar e acalmar os clientes mirins. Uma delas é o óculos de realidade virtual utilizado para entretenimento prévio à coleta.

O laboratório conta também em algumas unidades com um espaço infantil, alegre e aconchegante com tablets, material para colorir e brinquedos lúdicos. Além disso, possui o scanner de veias, aparelho portátil que permite maior precisão no momento da coleta, composto por uma câmera de infravermelho e um projetor que facilita a visualização das veias em tempo real, oferecendo mais conforto e exatidão.

Outra iniciativa é o certificado de coragem, entregue às crianças como um reconhecimento e o lanchinho divertido com uma surpresa.

“O Sabin busca sempre alternativas para gerar mais conforto e comodidade para as pessoas de todas as idades. Com as crianças, temos um cuidado ainda mais especial para que elas se sintam confortáveis, relaxadas e descontraídas. Assim, os exames podem ser realizados da maneira mais tranquila possível”, afirma a gestora regional do Laboratório Sabin em Campo Grande, Adriana Linni.

Diferenciais como o serviço de scanner de veias e óculos de realidade virtual estão disponíveis na unidade do Jardim dos Estados - Avenida Afonso Pena, 3813.

