Laboratório do Hospital Regional de Ponta Porã realizou quase nove mil exames em agosto

Ponta Porã (MS) – Depois que o Hospital Dr. José de Simone Netto (Hospital Regional de Ponta Porã – HRPP) passou a atender os pacientes com laboratório próprio, desde março deste ano, já foram feitos mais de 44 mil exames laboratoriais. A previsão era de 1600 exames por mês, mas só em agosto, por exemplo, o setor realizou 8438 exames.

Segundo o farmacêutico e responsável técnico do laboratório, Cristiano Morales, esses números mostram que o HRPP está atendendo mais e com mais qualidade laboratorial toda população de Ponta Porã e da microrregião sul do Estado. “Com certeza esses números representam mais precisão no diagnóstico. Hoje o médico tem mais amplitude nas investigações com relação às patologias de cada paciente atendido no Hospital Regional de Ponta Porã, ou seja, a equipe médica consegue pedir mais exames que complementam ainda mais a certificação de cada analise”, explica.

A cozinheira Arminda Pereira, de 52 anos, moradora do assentamento Itamarati, faz tratamento há mais de três anos no HRPP. Diabética e com problemas de hipertensão, Arminda terá de ficar internada por causa de um machucado no pé, que por orientação médica precisa de mais cuidados para que a cicatrização seja mais rápida. “Sou atendida no posto lá no assentamento e de lá fui encaminhada para cá e não tenho do que reclamar, pois meu atendimento é sempre muito rápido. Sobre a coleta dos exames fico feliz por saber que dentro do hospital tem um laboratório para apenas nós pacientes, significa rapidez nos resultados e no diagnóstico do médico também”.

“Em 2016 o Instituto Gerir assumiu a administração do Hospital Regional de Ponta Porã e, a partir daí, a organização social tem buscado soluções que vão além da modernização física. Atender bem o paciente tem sido a nossa principal missão e garantir mais qualidade e humanização também são medidas que tem feito a diferença no dia a dia aqui do hospital”, afirma o diretor-geral do HRPP, Franco Monteiro Xavier.

O laboratório de análises clínicas do Hospital Dr. José de Simone Netto possui equipamentos automatizados de última geração e uma equipe técnica composta por onze pessoas entre farmacêutico e biomédico, realizando procedimentos de coleta e análise, com precisão e celeridade. O laboratório realiza todos os exames de fluidos corporais como sangue, urina, líquido pleural e líquido cefalorraquidiano e demais análises complementares, todos feitos em menos de uma hora, conforme a gravidade do estado do paciente.

Texto e foto: Leonardo Cremer – Hospital Regional de Ponta Porã (HRPP)

Veja Também

Comentários