Labcen recebe máquina capaz de realizar 180 testes por hora e 30 mil por mês

O Labcen (Laboratório Central) da Secretaria da Municipal de Saúde Pública de Campo Grande (Sesau) recebeu na tarde da última terça-feira, dia 21, uma máquina autônoma capaz de realizar 180 testes diferentes por hora. A expectativa é de que sejam realizados mais de 30 mil análises por mês.

A Liaison® XL da marca Diasorin, de procedência italiana, utiliza a mais avançada tecnologia de quimiluminescência e é capaz de obter resultados simultâneos para exames de imunologia, como HIV, HSV, hepatites A B e C, exames pré-natais da linha torch (toxoplasmose, rubéola, citomegalovirus e herpes), além de clamídia, sífilis e HTLV.

A alta capacidade de processar tantos exames ocorre por método automático de carregamento contínuo de amostras, sem a necessidade de interrupção para troca de soluções e reagentes.

Para garantir segurança na realização dos exames, todas as amostras e reagentes possuem código de barras oferecendo total rastreabilidade do processo e confiabilidade nos resultados obtidos.

O equipamento entrará em funcionamento por meio de comodato, assim que todos os farmacêuticos bioquímicos designados para operar a máquina sejam treinados e capacitados pela empresa fornecedora. A partir de então, o município compra os kits necessários para a realização dos exames, possibilitando maior fluxo de atendimento no Labcen.

Por conta do tamanho e do peso do equipamento, foi necessário interditar parte da Rua Calógeras para que um caminhão guincho içasse a caixa e a instalasse no primeiro andar do Labcen. Todas as despesas de instalação e assistência técnica são por conta da empresa fornecedora do aparelho.

