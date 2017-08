Jovens entre 15 e 26 anos já podem procurar postos de saúde para tomar vacina contra HPV

A vacinação contra o HPV (Papiloma vírus humano) está liberada para a população de ambos os sexos com idade entre 15 e 26 anos, em todas as unidades básicas de saúde (UBS) e de saúde da família (UBSF) de Campo Grande. As salas de vacina funcionam das 7h às 11h e das 13h às 17h.

O esquema vacinal para esta faixa etária consiste em três doses, sendo a segunda realizada com dois meses após a primeira e a terceira no sexto mês. A rotina de uso desta vacina nos grupos prioritários (meninas 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos) continua intensificada e com vacinação nas escolas da rede municipal e estadual da Capital.

A ampliação da faixa etária da vacinação contra o HPV é temporária e só enquanto durarem os estoques nas salas de vacina. Em Campo Grande, 11 mil doses estão distribuídas nas unidades de saúde e 3780 ainda estão na câmara fria da Sesau e serão distribuídas nos próximos dias.

Desde janeiro deste ano, 11.023 jovens tomaram a vacina, sendo que 1.742 em julho e, 1.292 em agosto. A vacina contra o HPV é segura, eficaz e é a principal forma de prevenção contra o aparecimento do câncer do colo de útero, pênis, orofaringe e ânus.

A ampliação da faixa etária para a vacinação contra o HPV foi autorizada pelo Ministério da Saúde, com explica a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Mariah Barros. “As coberturas vacinais continuam muito abaixo da meta preconizada de 80%, visto que a vacinação na adolescência tem uma série de dificuldades, como resistência desse grupo etário de buscar uma unidade de saúde, especialmente para vacinar-se e o baixo conhecimento sobre a importância da vacinação. Esse é o principal motivo para a ampliação da faixa etária e mobilizar a sociedade para a necessidade da prevenção”, disse ela.

A vacinação ainda ocorre para homens e mulheres de 9 a 26 anos, vivendo com HIV/Aids.

