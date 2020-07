JBS entrega primeiras ambulâncias a cidades do Centro-Oeste, Norte e Sudeste

Ao todo, a JBS empenhou R$ 16,2 milhões na compra de 84 ambulâncias - (Foto: Divulgação/JBS)

A JBS iniciou ontem (9) o transporte de 15 ambulâncias para 12 cidades nos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e São Paulo. Essas doações fazem parte do programa “Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”, da JBS.

Ao todo, a JBS empenhou R$ 16,2 milhões na compra de 84 ambulâncias, que serão doadas a 65 cidades em 13 estados ao longo das próximas semanas.

Por meio de seu programa de responsabilidade social, a JBS já empenhou R$ 320 milhões em doações do total de R$ 400 milhões que a empresa está destinando ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus no Brasil. Os recursos estão sendo aplicados em três frentes: saúde, assistência social e ciência. A estimativa é que mais de 63 milhões de pessoas de mais de 200 municípios brasileiros sejam beneficiadas com as ações.

A alocação dos recursos considera um diagnóstico feito com sistemas de saúde municipais e estaduais e incluiu entrevistas e análise de dados. Essas informações foram avaliadas por especialistas dos três comitês independentes do programa da JBS nas três áreas de atuação do programa (saúde, social e ciência) e que, com larga experiência em seus respectivos setores de atuação, apoiaram na definição das ações e projetos atendidos.

Saiba mais sobre o programa no site jbs.com.br/fazerobemfazbem.