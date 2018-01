Janeiro Branco e os alertas sobre a saúde mental

Segundo dados da OMS o Brasil está em primeiro lugar no ranking mundial de transtornos de ansiedade, quinto no ranking de depressão e cerca de 70% dos brasileiros sofrem de stress e 30% de stress em nível grave - Foto: Xuxa / FUNTRAB MS

Estamos no mês da saúde mental, e visto a importância de se manter a qualidade de vida, a psicóloga Giseli Oliveira tem falado sobre o tema com a mídia. O Janeiro branco foi criado há 4 anos no Brasil e há um ano aqui em Campo Grande. Abaixo segue um texto em que a Psicóloga fala um pouco sobre uma vida nova com qualidade.

Quer uma vida nova?

Segundo dados da OMS o Brasil está em primeiro lugar no ranking mundial de transtornos de ansiedade, quinto no ranking de depressão e cerca de 70% dos brasileiros sofrem de stress e 30% de stress em nível grave que desencadeia dificuldade de concentração, distúrbios alimentares, obesidade, diabetes, hipertensão, infarto, depressão, dores musculares e baixa imunidade que abre portas para outras inúmeras doenças.

Stress é "estar sob pressão", é a discrepância entre a demanda de uma situação e a capacidade de lidar com ela.



Então, vale a pena mudar de vida, não é mesmo? Como?



. Assuma a responsabilidade pela sua vida, saúde e felicidade, não delegue, não espere que outros cuidem dela por vc, a vida é sua e a responsabilidade é principalmente sua.

. Abandone as expectativas irreais, como por exemplo: no dia que eu ganhar bem serei feliz...no dia que fulano mudar eu terei paz...no dia que ciclano me ajudar eu poderei realizar meus sonhos, etc... faça acontecer, a vida acontece agora!

. Modele sua vida em conformidade com sua consciência e percepção e não conforme os ditames da cultura da beleza, ou cultura machista ou feminista... abandone os ismos e seja autêntico!

. Cultive a espiritualidade, se com a força de Deus já é difícil, imagina sem o colo Dele pra poder chorar, desabafar e receber forças.

. Procure um psicólogo, conte seus problemas para quem tem a capacidade de te ouvir sem julgamento, sem acusação e sem querer ditar regras sobre sua vida, alguém que seja neutro para poder te acolher e compreender.

. Busque a paz, viva em paz, cultive a paz, deixe os outros em paz!

