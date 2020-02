Internado em Ponta Porã, jovem diz que resultado de exames deu negativo para coronavírus

Ele teria ficado com um resfriado na Alemanha, por conta do clima gelado - Foto: Divulgação

Gabriel Santana, 24 anos, que está isolado no Hospital Regional de Ponta Porã com suspeita de coronavírus, publicou em suas redes sociais que os exames não “apontaram nada para corona” e que terá alta ainda nesta tarde.

O caso foi divulgado na manhã desta quarta-feira (26) e confirmado pela SES-MS (Secretaria de Saúde) como “suspeito”. A nota diz que o rapaz fez viagem de 14 dias pela Ásia, passando pela China e Tailândia e teve conexão na Alemanha. Ele desembarcou em Guarulhos e veio para Ponta Porã de carro.



Segundo o paciente, ele ficou na China por 1 dia, há cerca de duas semanas, e seu destino era a Tailândia. Ele teria ficado com um resfriado na Alemanha, por conta do clima gelado. “Peguei resfriado na Alemanha por conta do clima muito gelado e quando desembarquei no Brasil, o clima era de muito calor”, explica em aúdio divulgado.

Foto publicada em suas redes sociais durante sua passagem na China

“Anteontem fizeram os exames e hoje fizeram raio-x. A moça me enviou uma mensagem que deu negativo e que vão me dar alta provavelmente hoje.", completa.

Segundo o protocolo previamente estabelecido pela SES-MS, e de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, o paciente, por ter sintomas e ter viajado para região em alerta do coronavírus, foi internado no isolamento da unidade e passou por avaliação pela equipe médica do hospital para confirmação ou descarte do caso. Amostras foram coletadas para análise laboratorial de COVID-19, Influenza e outros vírus respiratórios.

“Vim para o hospital não porque suspeitava que eu estava com corona, mas sim pra pegar um atestado que prove que não tenho o corona, que se tratava de uma gripe comum e assim poder voltar trabalhar normal”, explicou Gabriel.

Ainda segundo o áudio, o jovem relata que viajou com mais quatro pessoas e nenhuma delas apresentaram sintomas apenas ele que pegou um resfriado.