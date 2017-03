Investimentos para a saúde de Dourados garantidos

O deputado Dagoberto Nogueira (PDT) participou de audiência no ministério da Saúde nesta quarta-feira (29) em que foram confirmados recursos e custeios para a área da saúde de Dourados. Responsável pelo atendimento de 33 municípios da macrorregião, Dourados receberá em breve investimentos federais para a reforma do PAM (Pronto Atendimento Médico), custeio para leitos, verbas para o atendimento infantil e informatização do sistema de saúde assim como recursos para os atendimentos na Atenções Básica e Especializada.

Para o deputado Dagoberto, a reunião foi bastante proveitosa e agora é momento de cobrar o efetivo repasse dos recursos. “Nosso mandato continua trabalhando para viabilizar investimentos para o Estado. Dourados é a segunda maior cidade e precisa de recursos para custear os investimentos e os serviços de saúde que não são ofertados apenas para os moradores do município quanto para toda a região do entorno”, afirmou Dagoberto.

Veja Também

Comentários