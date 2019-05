Investimentos do Estado na saúde de Dourados chegam a R$ 13,7 milhões este ano

Somente para o Hospital da Vida foram pagos R$ 5 milhões, de janeiro para cá; medida possibilita regularidade dos repasses para o Município

Campo Grande (MS) – Do início do ano até o dia 6 de maio último, a saúde pública de Dourados já recebeu um aporte de recursos estaduais que somam R$ 13.756.231,03, englobando repasses para hospitais, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), incentivo a Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias, entre outros.

Esses valores referem-se a pagamentos vencidos até segunda-feira. Com isso, o Governo do Estado normaliza os repasses para a saúde de Dourados, de acordo com a estratégia de atualizar transferência de valores que estavam atrasados. “A partir de agora, pretendemos manter a regularidade dos pagamentos para que o Município não tenha dificuldades em fazer um planejamento adequado visando cumprir as pactuações com as cidades vizinhas e com a Secretaria de Estado de Saúde”, salienta o secretário de Estado de Saúde Geraldo Resende.

“Colocar em dia os repasses da saúde para que os municípios possam também fazer a parte que lhes cabe, com a gestão correta dos recursos atende à determinação do governador Reinaldo Azambuja, que tem a saúde pública como uma das prioridades, para torná-la cada vez melhor e mais próxima dos cidadãos”, explica o secretário.

Efetuados diretamente ao Fundo Municipal de Saúde, os repasses a Dourados são referentes ao pagamento de prestação de serviços pelo Hospital da Vida, Hospital Universitário, Centro de Especialidades Odontológicas, assistência farmacêutica, Programa de Saúde da Família, pagamento de incentivo aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e de Combate a Endemias (ACE), entre outros.

Não estão computados, no valor de R$ 13,7 milhões, o custeio de equipamentos que estão na UTI do Hospital da Vida, na Clínica da Mulher e na UPA, e nem o funcionamento do Hospital de Cirurgias da Grande Dourados, que recebe um repasse mensal de R$ 716 mil, além dos equipamentos disponibilizados na unidade, que demandaram investimentos de mais de R$ 1,2 milhão.

Valores

Somando os repasses feitos mês a mês, somente o Hospital da Vida de Dourados já recebeu R$ 5 milhões, desde o início da atual gestão estadual. A UPA/Dourados teve um aporte de R$ 1.750.000,00, enquanto que para o SAMU foram R$ 561.400,00 e o Hospital Universitário de Dourados obteve recursos estaduais da ordem de R$ 2,2 milhões.

No mesmo período, os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias receberam incentivos que somam R$ 348.604,08. Para os programas ESF (Estratégia de Saúde da Família) e PSF (Programa de Saúde da Família), foram repassados R$ 606.878,10. A assistência farmacêutica teve pagos R$ 381.410,19, no período.

Texto e Foto: Ricardo Minella – Secretaria de Estado de Saúde (SES)