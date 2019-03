Investimento de R$ 219 mil em mobiliário garante melhor acolhimento a pacientes de CAPS

As seis unidades da Rede Municipal de Assistência Psicossocial da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) estão recebendo investimento de R$ 219 mil, com a entrega de mesas, cadeiras e longarinas, para melhorar o acolhimento aos pacientes. A primeira entrega aconteceu na manhã desta quinta-feira (21), no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS III), Vila Almeida.

Foram entregues, na unidade, 50 cadeiras com assento e encosto estofados, oito longarinas de três lugares e uma mesa para computador e outra para impressora. As demais unidades devem receber, também, a mesma quantidade do mobiliário entregue no CAPS Vila Almeida III.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, os mobiliários adquiridos são para oferecer melhor condições de acolhimento nos CAPS.

“O atendimento dos Centros de Atenção Psicossocial está baseado no acolhimento de qualidade aos pacientes, para que eles possam estabelecer vínculos com a unidade e com os profissionais que lá trabalham. Este envolvimento é muito importante para adesão terapêutica e participações nas oficinas propostas”, ressaltou ele.

Nos próximos dias, os demais CAPS devem receber o mobiliário que já consta no sistema de patrimônio da Secretaria.