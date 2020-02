Interpretação equivocada de fala de ministro sobre consumo de tereré e chimarrão afeta produtores de erva mate do Estado

Segundo o presidente do Sindimate/MS, Gustavo Uhde, o risco de pegar o coronavírus não está no consumo de tereré ou chimarrão, mas no compartilhamento da bomba - DIVULGAÇÃO

A interpretação equivocada sobre a declaração dada em entrevista coletiva pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, a respeito do tradicional consumo de tereré e chimarrão já está afetando a comercialização de erva mate em Mato Grosso do Sul. De acordo com o Sindimate/MS (Sindicato dos Produtores de Erva Mate de Mato Grosso do Sul), uma matéria publicada pelo site de um grande jornal de circulação diária no Estado dá margens a interpretações erradas.

A matéria, conforme foi publicada, sugere que o ministro teria pedido que as pessoas deixem de consumir tereré e chimarrão, enquanto na verdade Luiz Henrique Mandetta apenas recomenda que elas evitem o compartilhamento das bombas e das cuias. Na referida matérias, o jornalista transcreve que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, recomendou que os brasileiros evitem bebidas tradicionais como tereré e chimarrão.

Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde

“No caso de estados como Mato Grosso do Sul, de onde venho, e do Rio Grande do Sul, recomendamos que as pessoas evitem bebidas que são compartilhadas de boca em boca, como o tereré e o chimarrão”, traz o texto publicado pelo site, porém, a transcrição correta da declaração do ministro é essa:

“No caso do meu Mato Grosso do Sul e do Rio Grande do Sul, que têm hábito de compartilhamento cultural, como é o caso do chimarrão e do tereré, que passam de boca em boca, quando normalmente é feito uma roda de pessoas, aquilo, com certeza, a gente pede que as pessoas evitem porque sabe que aquilo, em um momento de transmissão de vírus, que é vírus salivar, não é vírus aerossol, é um instrumento de compartilhamento e passagem de substâncias orais entre si.”

Segundo o presidente do Sindimate/MS, Gustavo Uhde, o risco de pegar o coronavírus não está no consumo de tereré ou chimarrão, mas no compartilhamento da bomba e da cuia. “O ministro da Saúde deixou bem claro que o compartilhamento de qualquer bebida é arriscado e não só de tereré e chimarrão, cujo o risco está apenas no caso de mais de uma pessoa usar a mesma bomba e cuia. Na verdade, a pessoa tem de evitar o compartilhamento da bomba e da cuia assim como tem de evitar usar o mesmo copo descartável utilizado por outra. Ou, até mesmo, tomar na boca da garrafas ou de latinhas de bebidas utilizada por outras pessoas”, comparou.

Ele revela que, depois que leram a matéria no site do jornal, muitos associados do Sindimate/MS e revendedores de erva mate estão ligando preocupados com as vendas, pois há clientes informando que não vão mais comprar o produto por medo de pegar o novo coronavírus. “Muitas pessoas estão pesando que o novo coronavírus está na erva mate e, se não ficar bem claro que o risco está no compartilhamento da bomba e da cuia, vamos ter prejuízos sérios com as nossas vendas”, alertou, completando que muitas pessoas não têm conhecimento sobre como é transmitido esse vírus e ficaram assustadas com a matéria publicada pelo site.

O presidente do Sindimate/MS reforça que o tereré e o chimarrão consumidos sem compartilhamento de bomba e cuia não oferecem risco nenhum às pessoas, assim como acontece com o consumo de café e demais bebidas em um copo de descartável, ou seja, que não foi reutilizado ou compartilhado.

Paulo Benites, que é produtor da Erva Mate Santo Antônio, acrescenta que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi muito claro na declaração que deu a respeito do consumo de tereré e chimarrão

“Só de o ministro falar compartilhamento, todo mundo já sabe o que é compartilhar o tereré e o chimarrão, ou seja, é eu pegar e dar para outras pessoas tomarem e continuar servindo. Ele não fala ‘pare de tomar tereré e chimarrão, evite de tomar o tereré e o chimarrão’, o ministro não falou isso”, ressaltou Paulo Benites.

Secretaria de Saúde emite nota oficial sobre suspeita do novo coronavírus em Ponta Porã

A Secretaria Estadual de Saúde divulgou nota sobre o possível primeiro caso do novo coronavírus no Estado. A nota afirma que a Secretaria foi notificada na noite desta terça-feira (25), por meio do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS), de um possível caso suspeito no Estado para o novo coronavírus.

Trata-se de um homem com 24 anos de idade, com histórico de viagem de 14 dias na Tailândia, com voo de conexão em Pequim na ida e voo de conexão de volta na Alemanha. Desembarcou no aeroporto de Guarulhos e foi de carro até o município de Ponta Porã e não teria entrado no Brasil através do Paraguai via o Aeroporto de Luque, como divulgado antes e confirmado por autoridades de saúde.

O paciente foi atendido no hospital Regional de Ponta Porã, apresentando febre, coriza e dor de garganta. Seguindo o protocolo previamente estabelecido pela Secretaria, e de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, o paciente, que já está internado no isolamento da unidade com sintomas leves, está sendo avaliado pela equipe médica do hospital para confirmação ou descarte do caso. Amostras já foram coletadas para análise laboratorial de COVID-19, Influenza e outros vírus respiratórios.

Ainda conforme a nota, desde janeiro, a SES tem tomado diversas medidas de prevenção e monitoramento do novo coronavírus. Foi criado o Centro de Operações de Emergência (COE/MS) com o objetivo de auxiliar na definição de diretrizes estaduais para vigilância, prevenção e controle, bem como o acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas pelo Governo do Estado. Não foram detectados casos suspeitos no Estado.

Também foi elaborada nota técnica sobre as ações a serem adotadas em caso de surgimento de pessoas com os sintomas da doença e de como proceder com a coleta de amostras para exames. A nota já foi enviada aos profissionais de saúde dos 79 municípios e também a todos os serviços de saúde públicos e privados. A Secretaria realizou reuniões nos municípios de Corumbá e Ponta Porã para prestar cooperação técnica na construção do fluxo de vigilância e atendimento de possíveis casos suspeitos na região de fronteira. A secretária de Saúde informa ainda que o paciente encontra-se estável, sem sinais de agravamento, com todos os protocolos sendo seguidos pela equipe de saúde local.