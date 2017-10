Internos de centro de recuperação para dependentes químicos recebem atendimentos de saúde

A equipe da Ouvidoria SUS da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) de Campo Grande em parceria com o Programa IST/AIDS visitou o Centro de Recuperação para Dependentes Químicos Minha Esperança (CERME), localizado há 25 km na zona rural da cidade, nesta quarta-feira (04).

Aos 16 internos do centro de recuperação foram oferecidos testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite B e C, além de orientações sobre prevenção das infecções sexualmente transmissíveis e sobre o papel da Ouvidoria no âmbito da saúde pública da Capital.

“É muito importante a reinserção social destes internos na sociedade, bem como eles saberem quais são os seus direitos como cidadão e terem a oportunidade de realizarem os testes rápidos para detecção das ISTs”, disse a ouvidora da Sesau, Sônia Maria Correia dos Santos.

“Com as orientações sobre HIV, sífilis, hepatite B e C eles passam a conhecer os riscos de se contrair essas infecções quando reinseridos na sociedade, enquanto que com os testes, os internos ficam sabendo qual a condição sorológica”, afirmou a coordenadora do Programa IST/AIDS, Denise Leite Lima.

O CERME oferece o atendimento gratuitamente e tem capacidade para atender até 25 internos adultos que são oriundos de várias cidades do Estado. O tratamento pode durar até 8 meses e cada internação é avaliada para a admissibilidade.

O projeto é mantido por meio de doações e colaborações dos mais diversos setores da sociedade e tem como objetivo de restaurar vidas com o compromisso da reinserção social.

“Nós oferecemos diversas atividades de terapia ocupacional como horta, criação de aves, suínos, cultivo de árvores frutíferas, bem como aulas de música e oficinas de artesanatos. Tudo isso está vinculado com o acompanhamento psicossocial coletivo e individual, além do apoio devocional”, explicou o coordenador do projeto, Eliel Gonçalves.

Um dos internos que está prestes a voltar para a sociedade em menos de 10 dias, garantiu que as atividades realizadas dentro do CERME auxiliaram na recuperação da dependência química. “Minhas expectativa são muito grandes para voltar e retomar a minha vida. Saio daqui recuperado e pronto para enfrentas as dificuldades lá fora”.

Serviço

CERME – Centro de Recuperação para Dependentes Químicos Minha Esperança

Contato: minhaesperanca.ms@gmail.com

