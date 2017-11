Instituto Sangue Bom e Pátio Central Shopping lançam espaço “Natal Sangue Bom”

O espaço Natal Sangue Bom fica aberta das 8h às 19h, para preenchimento de cadastro. - Divulgação

Com o objetivo de fortalecer a corrente em prol da doação de órgãos, medula e sangue, o Instituto Sangue Bom, em parceria com o Pátio Central Shopping, inaugura nesta semana o espaço “Natal Sangue Bom”. Localizado no 1º piso do Shopping, o ambiente vai receber diversos parceiros para atendimentos gratuitos em saúde, orientação e muita conscientização.

Ainda considerada um tabu na sociedade, principalmente por falta de orientação, a doação de órgãos tem um longo caminho a percorrer, no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, a recusa das famílias em autorizar os transplantes ainda é alta (43%). Com esse objetivo, Carlos Alberto Rezende, o Professor Carlão, idealizador do Instituto Sangue Bom, encabeça mais essa inciativa, que conta com diversos parceiros.

“O objetivo do espaço é conscientizar as pessoas, reforçar a importância da doação e promover a união entre os nossos parceiros em busca de solidariedade e em prol da vida. Unidos, vamos ampliar nossa rede de doadores e, consequentemente, ajudar a salvar vidas”, reforça o Professor Carlão.

Os parceiros: Hemosul, Santa Casa, Unigran Capital, Laboratório MultiLab, Farmácia Lunia, L’Bel Beleza, ABO/CRO, Projeto Previne Prevenção, UNIC, Sonimed, Diimagem e Academia Formae formam uma grande agenda de atendimentos gratuitos que acontecem em três dias da semana: terças, quintas e sábados. A agenda completa de atividades ficará disponível nas páginas do Instituto Sangue Bom e do Pátio Central Shopping, no Facebook.

“Para nós, receber uma iniciativa como essa é muito gratificante, pois reunimos diversas instituições em prol de um único resultado, ampliar a rede de doadores e estimular a solidariedade”, destaca a superintendente do Pátio Central, Helma Firmino.

Serviço

Dentre os serviços oferecidos no espaço Natal Sangue Bom, estão: Orientação em ergonomia, estética básica, orientação nutricional, testes de glicemia, aferição de pressão arterial, bioimpedância, cuidados faciais, dicas de maquiagem básica, orientações e técnicas escovação e distribuição de kits de higiene, além de consultas gratuitas de Câncer de Pele. O calendário completo pode ser consultado nas páginas do Instituto Sangue Bom (https://www.facebook.com/InstitutoSangueBom/ ) e do Pátio Central Shopping (https://www.facebook.com/patiocentralshopping/ ).

O espaço Natal Sangue Bom fica aberta das 8h às 19h, para preenchimento de cadastro. As atividades gratuitas acontecem conforme cronograma, sempre nas terças e quintas-feiras, além de sábado. O local fica no primeiro piso, ao lado do Morena Mulher.