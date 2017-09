Instituto NeuroSaber promove aulas online e gratuitas sobre transtornos de aprendizagem

Os transtornos de aprendizagem ainda geram muitos equívocos em pais, cuidadores, professores e demais profissionais da educação e da saúde. Por exemplo, muitos não sabem quais são os sintomas e possíveis tratamentos. Com o intuito de esclarecer dúvidas vitais sobre o tema, o Instituto NeuroSaber vai realizar a III Jornada NeuroSaber entre os dias 9 e 16 de outubro. O evento será totalmente gratuito e online. Os interessados podem realizar a inscrição pelo site http://neurosaber.eplaces.com.br/iii-jornada-neurosaber-inscricoes.

A iniciativa é idealizada pela psicopedagoga Luciana Brites, especializada em Educação Especial na área de Deficiência Mental, e pelo neuropediatra Clay Brites. A jornada tem como objetivo discutir o funcionamento neurológico com o intuito de impactar positivamente o atendimento clínico.

- Além de promover a inclusão escolar, queremos auxiliar famílias de pessoas que tenham dificuldades e distúrbios de aprendizagem a obter um conhecimento de qualidade sobre o assunto – destaca Luciana Brites.

Para o Dr. Clay Brites, a compreensão sobre o tema é fundamental para a vida da criança, para que não se confunda imaturidade com o transtorno. Para ele, caso o entendimento do transtorno não fique claro para professores, pais e o profissional responsável pela avaliação, o problema pode não receber a devida atenção. “É fundamental, por exemplo, saber diferenciar uma dificuldade momentânea de um transtorno”.

- A velha frase ‘vamos esperar para ver se melhora’ pode acabar com o futuro de alguém que apresenta uma dificuldade de aprendizagem. Portanto, quanto mais cedo for o diagnóstico correto, melhor e mais rápido será o tratamento – ressalta.

Por outro lado, Brites diz que há pais que entram em pânico só em pensar na possibilidade dos filhos terem tais problemas. Por isso, ele ressalta que a família nunca deve ter medo caso note nas crianças alguma dificuldade na escola ou descubra que tenha algum transtorno. “Primeiro de tudo, é preciso compreender o que está acontecendo e ajudá-los no que for preciso para superar”.

Sobre o conteúdo do evento

Voltada para médicos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, psicomotricistas e neuropsicopedagogos, a Jornada oferecerá aulas e materiais para promover a imersão profissional no Funcionamento Neurológico dos Transtornos de Aprendizagem de forma científica e com linguagem acessível.

Na programação, serão respondidas, por exemplo, questões referentes ao funcionamento do cérebro de uma criança com e sem problemas de aprendizagem, além de quais as áreas cognitivas são acionadas e porque este conhecimento faz toda a diferença no processo de avaliação e durante as intervenções. Outros assuntos abordados serão:

- Quais os sinais para suspeitar de transtornos de aprendizagem?

- Avaliação interdisciplinar em dificuldades de aprendizagem: como fazer?

- O funcionamento neurocognitivo do cérebro.

- Transtornos de aprendizagem: da avaliação à intervenção.

