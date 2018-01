Inserir a caminhada na rotina merece cuidados e atenção com a saúde

A mudança de hábito, porém, deve ser feita sempre com cuidado e atenção para alguns sinais do corpo. - Divulgação

Deixar o carro na garagem e optar pela caminhada é uma boa opção tanto para a saúde quanto ao meio ambiente. A mudança de hábito, porém, deve ser feita sempre com cuidado e atenção para alguns sinais do corpo. De acordo com o ortopedista do Complexo Hospitalar Edmundo Vasconcelos, Agnaldo de Oliveira Jr., a primeira atitude é passar por uma consulta médica a fim de conferir o estado de saúde.

Com a liberação do médico, o próximo passo deve ser quanto ao calçado escolhido para as caminhadas diárias. Até mesmo os trajetos mais comuns, como ir ao trabalho, nunca devem ser feitos com um sapato de salto ou social, como alerta o médico. A melhor opção é o tênis.

"Quando se usa salto, a musculatura atrás da perna fica retraída, encurtando o músculo. Ao tirar o calçado, a pessoa vai sentir dor também na coxa e na coluna", afirma o médico. Assim como os sapatos de salto, Oliveira explica que os sociais também machucam por não serem confortáveis.

Mesmo com a escolha certa do sapato, o novo hábito pode desencadear ainda dores em função da retração muscular provocada pela falta de alongamento. A partir do momento em que o incômodo chega aos pés, é hora de procurar um especialista.

"Se isso ocorrer, é mais provável que seja causado por um problema de deformidade ou muscular. Neste caso uma palmilha tende a resolver", diz o especialista. Outro sinal importante para detectar algumas complicações é observar o desgaste do sapato.

"Ao constatar qualquer modificação no formato do sapato, procure um médico para verificar se há uma deformidade no pé ou se é preciso somente colocar uma palmilha", pontua o ortopedista.

Apesar destes sintomas nada agradáveis, a caminhada não deve ser excluída da rotina. "Não pare com as caminhadas. As dores são provisórias e podem ser amenizadas com o uso de sapato adequado, palmilha ou fisioterapia", salienta.