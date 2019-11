Inscrições para residência médica com bolsa de R$11,8 mil terminam nesta semana

As inscrições para o processo de seleção de médicos para residência em Medicina da Família e Comunidade e Psiquiatria da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), com bolsa acima de R$11 mil, terminam nesta sexta-feira, dia 15 de novembro. A prova está prevista para ser realizada no dia 8 de dezembro.

Ao todo são 30 vagas para residência em saúde da família e comunidade, sendo três delas reservadas para o sistema de cotas, e curso de duração de dois anos, e mais duas para psiquiatria com formação em três anos.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, através do site www.campogrande.ms.gov/sesau, clicando no banner do processo seletivo. A taxa de inscrição para é de R$150,00, pagos exclusivamente através de boleto gerado no ato da inscrição.

A isenção da taxa só será aplicada para os casos em que o candidato conseguir comprovar ser doador de sangue com histórico de pelo menos três doações nos últimos 12 meses, doador de medula óssea, com certidão de cadastramento com, no mínimo, 30 dias, ou sendo doador ou receptor de rim e morador de Campo Grande.

Processo de seleção

A seleção será feita em duas etapas, no dia 08 de dezembro, será aplicada a prova objetiva, que contará com 50 questões e quatro horas para ser realizada. Serão abordados temas de clínica médica, pediatria, cirurgia geral, ginecologia-obstetrícia e medicina preventiva e social. O gabarito preliminar já será divulgado no dia seguinte à prova.

Em uma segunda etapa, entre os dias 18 e 19 de dezembro, será feita entrevista e análise curricular dos candidatos que obtiveram nota padronizada maior ou igual a 50 pontos. A publicação do resultado final será feita até o dia 10 de dezembro.

Os candidatos que forem aprovados terão do dia 06 ao dia 07 de janeiro de 2020 para efetuar a matrícula. Caso algum dos aprovados não comparecer ao local estipulado para concluir o processo, será feita uma segunda chamada, convocando os suplentes.

A para residência em saúde da família e comunidade será oferecida pela Fiocruz, que pagará ao residente R$ 11,8 mil. Já a bolsa para a área de psiquiatria é de responsabilidade do Ministério da Educação, que repassará ao residente R$ 3,3 mil.