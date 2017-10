Infecção urinária na gravidez: prevenção é o melhor caminho

Problema comum em gestantes, as infecções do trato urinário devem ser tratadas assim que os sintomas forem percebidos. - Divulgação

Comuns durante a gestação, as infecções do trato urinário (ITUs) costumam ocorrer principalmente no primeiro trimestre de gravidez. Segundo a Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, cerca de 10% das mulheres apresentam o problema durante esse período. Na maioria das vezes, as ITUs são causadas pela bactéria Escherichia coli (E. coli), presente na flora intestinal.

Um dos fatores para isso acontecer é que, devido à anatomia feminina, as bactérias percorrem um caminho mais curto para chegar à bexiga, causando as infecções. Nas gestantes, as alterações hormonais elevam a quantidade de glicose na urina, levando à proliferação de bactérias.

Outro motivo é que, como a progesterona relaxa os músculos da uretra, a velocidade do fluxo da urina dos rins para a bexiga diminui, podendo aumentar a presença de micro-organismos. "Além disso, a resistência da mulher diminui, facilitando a ocorrência de ITUs", observa a ginecologista Daniela Gouveia.

Sintomas e medidas preventivas

Se a infecção urinária for leve, a gestante pode não apresentar sintomas. Porém, quando se agrava, ocorre ardor ao urinar, dor em baixo ventre, alteração na cor, tornando-se escura, turva ou rosada devido à presença de sangue, além de ter forte odor.

"Caso não procure tratamento a tempo, a mulher pode apresentar náusea, vômito, febre, calafrios e dor na lombar (região dos rins). Em situações mais graves, ocorrem contrações do útero, parto prematuro, hipertensão arterial e até abortamento", alerta doutora Daniela.

Para evitar esse e outros problemas durante a gravidez, toda gestante deve ter acompanhamento médico. O pré-natal é uma maneira de prevenir e tratar possíveis alterações no tempo adequado. Como é necessário fazer exames de urina de três em três meses, infecção é diagnosticada o quanto antes. Entretanto, a prevenção pode ser realizada no dia a dia, adotando-se medidas simples e eficientes, como cuidar da higiene pessoal, beber de 1,5 a 2 litros de água por dia e evitar segurar a urina.

Extrato de cranberry como coadjuvante no tratamento

Também como medida preventiva, é recomendado o consumo de extrato de cranberry. "O fruto é conhecido pelas propriedades antiadesivas, evitando que as bactérias se fixem nas paredes do trato urinário. Com isso, bloqueia a capacidade desses micro-organismos infectarem a mucosa da bexiga", observa a especialista. No tratamento, ele atua como coadjuvante, ajudando a reduzir o período e a quantidade de antibióticos ingeridos pelas gestantes.

O Aché Laboratórios reconhece as propriedades do extrato de cranberry e apresenta o nutracêutico Cisberry. Produzido a partir do fruto moído e desidratado, o produto é o único do mercado com formato de mini cápsula. Diferente dos sucos, Cisberry tem o rigor de manter em cada cápsula uma alta concentração de proantocianidinas, consideradas "o poder do cranberry", além de ser muito mais prático.

